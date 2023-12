LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eichsfeld (ots) - Am 24.12.2023, gegen 04:00 Uhr fiel im Rahmen eines anderen Einsatzes einem Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dingelstädt das Fehlen zweier Feuerlöscher an der Tankstelle des Raiffeisenmarktes in Dingelstädt, Birkunger Straße auf. Als möglicher Tatzeitraum kommt die Zeit vom 22.12.23, 16:45 Uhr bis zum genannten Feststellungszeitpunkt in Frage. Der Wert der beiden Feuerlöscher wird auf ...

