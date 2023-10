Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Knollstraße schlugen unbekannte Täter zwischen dem 17.10.23, 18:30 Uhr und dem 18.10.23, 09:15 Uhr die Scheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem Fahrzeuginnern entwendeten sie circa 150 Euro Bargeld und verursachten rund 350 Euro Sachschaden.

Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich zwischen dem 18.10.23, 16:30 Uhr und dem 19.10.23, 07:30 Uhr in der Erich-Reimann-Straße in Ludwigshafen. Unbekannte Täter zerschlugen dort die Scheiben zweier geparkter Autos. Dabei entwendeten die Täter Elektrogeräte und weitere Wertgegenstände. Der Gesamtschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Haben Sie zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in der Knollstraße oder der Erich-Reimann-Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Aktuell kommt es vermehrt zu Einbrüchen in abgestellte Fahrzeuge. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Wertgegenstände für andere offen ersichtlich im Auto aufzubewahren. Nehmen Sie Wertsachen wie Portemonnaie, Handy oder wichtige Dokumente beim Verlassen an sich und belassen Sie diese auch über Nacht nicht im Fahrzeug.

