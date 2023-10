POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (19.10.2023) zwischen 07:00 und 11:00 Uhr wurden durch Unbekannte vermutlich 9 Paar Schuhe im Wert von ca. 900 Euro gestohlen, die vor der Haustür eines Einfamilienhauses in der Windthorststraße in Ludwigshafen standen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zum Verbleib der Schuhe machen? Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Pia Oberbeck ...

