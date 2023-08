Polizei Köln

POL-K: 230823-2-K/AC Schlag gegen Drogenhändler - Durchsuchungen und Festnahmen

Köln (ots)

Polizei Köln, Zollfahndungsamt Essen und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln anhängigen Verfahren haben Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift der Polizei Köln und des Zollfahndungsamts Essen heute Morgen (23. August) in Köln und Düsseldorf drei Haftbefehle vollstreckt und neun Wohn-/Geschäftsräume in Köln und Aachen durchsucht. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit Drogen (vorwiegend Kokain) in größerem Umfang in Deutschland gehandelt zu haben. Die drei Männer (28, 30, 50) sind die Hauptbeschuldigten in dem seit über einem Jahr laufenden Verfahren.

Einsatzkräfte stellten neben einer scharfen Schusswaffe eine PTB-Waffe, mehrere Kilogramm Marihuana und Kokain, diverse Mobiltelefone, mehrere zehntausend Euro Bargeld, hochwertige Uhren im Wert von etwa 25.000 Euro und weitere Beweismittel sicher. Deren Auswertung steht nun an. Die Festgenommenen sollen noch heute einem Richter vorgeführt werden. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell