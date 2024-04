POL-LM: ROADPOL - Speedmarathon am 19.04.2024 / Hessische Polizei und Kommunen im Einsatz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Einbrüche in Limburg und Elz, Limburg und Elz, Montag, 08.04.2024 bis Dienstag, 09.04.2024 (wie) In den letzten Tagen kam es zu weiteren Einbrüchen in Limburg und Elz. Ein Eiscafé in der Limburger Bahnhofstraße war in der Nacht von ...

mehr