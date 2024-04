PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher gehen zwei Gaststätten an +++ Geländer abgesägt und Notausgang versperrt +++ Betrunken mit Auto überschlagen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher gehen zwei Gaststätten an, Limburg, Mainzer Straße und Elzer Straße, Dienstag, 09.04.2024, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 08:30 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen haben Einbrecher zwei Limburger Gaststätten ins Visier genommen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen öffneten die Unbekannten das Fenster eines Restaurants in der Mainzer Straße in Linter. So in das Innere gelangt, suchten die Täter nach der Kasse und wurden fündig. Aus dieser entwendeten sie über 1.000 EUR Bargeld. Mit ihrer Beute verschwanden die Einbrecher über den angrenzenden Biergarten. Anhand einer Videoüberwachung konnte nachvollzogen werden, dass sich zwei verdächtige Männer gegen 00:20 Uhr zu dem betroffenen Fenster der Gaststätte bewegten. In der Staffeler Elzer Straße haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, eine Tür zu einem Restaurant aufzubrechen. Nachdem dies misslang, schlugen sie zwei Fenster ein und gelangten so in das Innere. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, teilweise sogar Schränke und weitere Türen aufgehebelt. Trotzdem verschwanden die Täter ohne Beute wieder, hinterließen hier aber einen Sachschaden in Höhe von circa 1.800 EUR.

Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. Geländer abgesägt und Notausgang versperrt, Dornburg-Frickhofen, Mozartstraße, Donnerstag, 11.04.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 12.04.2024, 07:00 Uhr

(wie) An einer Schule in Frickhofen haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Geländer abgesägt und damit anschließend einen Notausgang blockiert. Der oder die Unbekannten begaben sich im Laufe der Nacht auf das Schulgelände an der Mozartstraße und sägten dort mehrere Handläufe eines Geländers ab. Ein Abwasserrohr wurde ebenfalls angesägt und beschädigt. Einen der abgesägten Handläufe nutzten der oder die Täter dann, um einen Notausgang zu versperren, sodass dieser sich nicht mehr öffnen ließ. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Bei Wildunfall verletzt,

Mengerskirchen-Dillhausen, Kreisstraße 450, Donnerstag, 11.04.2024, 22:30 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall in der Nähe von Dillhausen verletzt worden. Der 22-Jährige befuhr mit einer Suzuki die K 450 von Obershausen kommend in Richtung Dillhausen. Im Serpentinenbereich kurz vor Dillhausen standen plötzlich ein Pferd und ein Maultier auf der Fahrbahn. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Hinterteil des Maultiers und kam zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Die Tiere blieben unverletzt, am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 EUR.

4. Betrunken mit Auto überschlagen,

Weilburg, Landesstraße 3322, Donnerstag, 11.04.2024, 16:40 Uhr

(wie) Ein betrunkener Fahrer hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße bei Weilburg mit seinem Auto überschlagen und wurde verletzt. Der 23-Jährige war mit einem Ford auf der L 332 von Weilburg in Richtung Hasselbach unterwegs. Hierbei kam er aufgrund seiner Alkoholisierung ausgangs einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort überschlug sich der Pkw mehrfach und kam schließlich auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer konnte das Wrack selbstständig verlassen, er wurde lediglich leicht verletzt. Da sein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille anzeigte, begleiteten die Polizisten den Mann mit ins Krankenhaus, wo eine Blutprobe für das Strafverfahren entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher. Der Ford wurde vollkommen zerstört und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 22.000 EUR.

5. Zwei Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich, Brechen, Limburger Straße, Donnerstag, 11.04.2024, 11:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in einem Kreuzungsbereich in Brechen sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Ein 56-Jähriger befuhr mit einem weißen Mercedes die B 8 von Limburg kommend in Richtung Bad Camberg. An der Kreuzung mit der Bahnhofstraße kam es zur Kollision mit einem die B 8 aus der Bahnhofstraße in Richtung Rathausstraße kreuzenden grauen Mercedes, der von einer 54-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Aufprall wurden die beiden Insassen des grauen Mercedes verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Was die Ampel an der Kreuzung zur Unfallzeit für wen angezeigt hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell