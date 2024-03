Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ordnungsdienst angegriffen

Erfurt (ots)

Zwei Betrunkene gingen gestern in Erfurt auf den Ordnungsdienst los. Die Männer im Alter von 39 und 43 Jahren hatten sich am frühen Abend am Anger aufgehalten und waren dort mit einem anderen in Streit geraten. Als sie versuchten diesen zu schlagen, gingen zwei Mitarbeiter der Stadt dazwischen. Das betrunkene Duo erhielt einen Platzverweis. Dabei zeigten sie sich uneinsichtig. Sie schupsten die Männer vom Ordnungsdienst und versuchten sie ebenfalls zu schlagen. Ein Zeuge griff schlichtend ein und trennte die Beteiligten. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Der 39 und 43-jährige müssen sich nun allerdings wegen versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs strafrechtlich verantworten. (JN)

