LPI-EF: Versammlungslagen zwischen dem 13. und 15. März in Erfurt

Erfurt (ots) - Am 07.03.2024 gegen 15:20 Uhr wurden zwei 15-Jährige in der Melanchthonstraße von Unbekannten überfallen. Die acht Räuber kreisten die Jugendlichen zunächst ein bevor sie Wertgegenstände forderten. Einer der Jugendlichen gab schließlich sein Bargeld an die Gruppe heraus. Eine unbekannte Frau bemerkte dies und drohte der Gruppe mit der Polizei, woraufhin diese in Richtung des Brühler Gartens flohen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum ...

mehr