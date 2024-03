Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vinylboden gestohlen

Erfurt (ots)

Schwer zu tragen hatte ein Dieb am vergangenen Wochenende am Europaplatz in Erfurt. Der Unbekannte war auf die Baustelle eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dort betrat er wiederum mehrere Wohnungen, welche sich noch im Rohbau befinden. Aus diesen stahl er mehr als 120 Pakete Vinylboden im Wert von über 4.200 Euro. Mit der Möglichkeit über 350 Quadratmeter Boden verlegen zu können, machte er sich unerkannt aus dem Staub. Ein Mitarbeiter der Baufirma bemerkte den Einbruch am Montag und informierte die Polizei. (SE)

