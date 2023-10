Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Unter Drogen und mit gestohlenem Fahrzeug unterwegs

Gleich mehrere Verstöße brachte eine Kontrolle am Mittwoch in Sontheim an der Brenz zu Tage.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr der 16-Jährige in der Goethestraße. Dort fiel er einer Polizeistreife auf. Dem Rollerfahrer gelang zunächst die Flucht vor der Polizei. Die konnte ihn jedoch wenig später in der Albert-Schweizer-Straße antreffen. Schnell war klar, warum der 16-Jährige vor der Polizei geflüchtet war. Er stand unter dem Einfluss von Drogen. Das räumte der Fahrer auch spontan ein, was durch einen freiwilligen Drogentest sofort bestätigt werden konnte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann mit einem gestohlenen Roller unterwegs war. Denn der kam zwei Wochen zuvor am Bahnhof in Langenau abhanden. An dem Roller hatte der 16-Jährige ein Versicherungskennzeichen von einem anderen Kleinkraftrad angebracht. Dies tat er wohl, um nicht sofort entdeckt zu werden. Das Zweirad wurde von der Polizei sichergestellt. Auf den Jugendlichen kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu.

++++2002024 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell