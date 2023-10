Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

NACHTRAG - 26-jähriger Mann nach Schockanruf in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5578699) wurde eine 83-jährige Frau durch Betrüger um ihr Erspartes gebracht. Gold und Geld im Gesamtwert im unteren sechsstelligen Bereich soll sie an die Betrüger ausgehändigt haben.

Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Göppingen und Staatsanwaltschaft Ulm konnte ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger, der mutmaßlich mit der Schockanrufstat in Göppingen in Verbindung steht, im Bereich Hannover lokalisiert werden. Dort wurde er am 24.08.2023 durch die Polizei festgenommen. Er befand sich in Begleitung einer 22-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der Mann steht im Verdacht, die Beute bei dem Betrugsopfer abgeholt zu haben. Bei der Festnahme konnten Bargeld sowie eine Vielzahl von Mobiltelefonen aufgefunden werden. Diese werden nun ausgewertet. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Personen vor der Festnahme von Polen aus nach Deutschland eingereist waren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde vom Amtsgericht Ulm Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und vom Amtsgericht Hannover in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Frau wurde nach umfassender Vernehmung auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

