LPI-EF: Räuber machen große Beute

Sömmerda (ots) - In Sömmerda brannte gestern ein Gartengrundstück. Gegen 14:00 Uhr war in der Kleingartenanlage "Alte Hühnerfarm" aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Aus dem anfänglich brennenden Grünschnitt der Gartenparzelle entwickelte sich ein Heckenbrand, der insgesamt 200 Quadratmeter Hecke und Rasenfläche beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von über 500 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand, so dass die Flammen nicht weiter wüten ...

mehr