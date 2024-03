Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit mehreren Verletzten

Fürth (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Samstagmittag (09.03.), gegen 14:50 Uhr, auf der Heppenheimer Straße in Fürth. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine Fahrzeugführerin mit drei Mitfahrerinnen die Heppenheimer Straße und musste an der Kreuzung Ellenbacher Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender Verkehrsteilnehmer sah dies, samt seinen drei Mitfahrern zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das vor ihnen befindliche Fahrzeug. Im Zuge des Unfalls wurden zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs sowie seinen drei Mitfahrern deutlicher Alkoholgeruch durch die Polizeistreife festgestellt werden. Bei dem Fahrer zeigte ein Atemalkoholtest 1,45 Promille, weshalb dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Einen Führerschein besaß der Fahrer ebenfalls nicht. Ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrlässiger Körperverletzung erwarten. Während der Unfallaufnahme musste die Heppenheimer Straße (B38 / B460) für 45 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell