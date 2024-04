Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Amt Neuhaus/ Sückau - Verkehrsunfall auf Landesstraße ++ Mit Baum kollidiert ++ Beifahrer verstirbt am Unfallort ++

Lüneburg (ots)

Am 27.04.2024 gegen 20:15 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit einem Ford Ranger die Landesstraße 232 aus Richtung Brahlstorf (Mecklenburg-Vorpommern) kommend in Fahrtrichtung Sückau. Im Fahrzeug befand sich zusätzlich ein 34-jähriger Beifahrer. Nachdem die Landesgrenze nach Niedersachsen passiert wurde, kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 34-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der 48-jährige Fahrer musste schwerverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Die Landesstraße 232 blieb für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 50000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

