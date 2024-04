POL-LG: ++ Ermittlungserfolg ++ in Vorgärten und Eingangsbereichen auf "Klau-Tour" ++ Uelzener Ermittler machen Täter dingfest und stellen Diebesgut sicher ++ 60 Jahre alter Uelzener mit Vorliebe für Tische,

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Uelzen

Einen "umtriebigen Langfinger" konnten Ermittler des Uelzener Kriminalermittlungsdienstes jetzt "dingfest" machen und einen Großteil seiner Beute im Rahmen einer Durchsuchung sicherstellen. In vergangenen Wochen kam es zu einer Vielzahl von "kleineren" Diebstählen aus Vorgärten, frei zugänglichen Gartenbereichen und Wohnhauseingängen insbesondere im östlichen Uelzener Stadtgebiet sowie im Ortsteil Groß Liedern.

Nach ersten Ermittlungen war ein Unbekannter des Nachts auch mit einem Fahrrad unterwegs und transportierte in mehr als ein Dutzend Fällen Sitzbänke, Stühle, Tische, Schub- und Sackkarre sowie Garten- und Deko-Artikel von verschiedenen Grundstücken u.a. Eichelberg, Am Sporthafen, Am Fliederbusch, Rosengarten, Wilhelm-Burmeister-Weg, Heinz-Lücke-Straße, Gertrud-Noch-Straße und Salzwedeler Straße ab. In einem Fall konnten Anwohner den Täter beobachten; in weiteren Fällen wurde der Mann durch Außenkameras videografiert.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen kam die Polizei einem potentiellen Täter, einem 60-Jährigen aus der Region, auf die Spur, so dass Beamte am gestrigen Tage mit Beschluss des Amtsgericht Uelzen ein Wohngebäude des Mannes durchsuchten und nahezu alle Gegenstände aus den Klau-Touren in seiner "Verkaufshalle" auffinden und sicherstellen konnten. Die Gegenstände hatte der 60-Jährige auch über die Internetplattform "Kleinanzeigen" zum Kauf angeboten.

"Da der Täter sich geständig zeigte, konnten wir bereits fast alle Sachen den Geschädigten zuordnen" so Polizeioberkommissarin Diana Sok, zuständige Sachbearbeiterin im Fachbereich Eigentumskriminalität des Kriminalen Ermittlungsdienstes.

Die Ermittler hoffen parallel, dass die nächtlichen Kleindiebstähle aus Uelzener Vorgärten nun ihr Ende gefunden haben. Die weiteren Ermittlungen zu möglichen nicht bei der Polizei angezeigten Taten dauern an.

