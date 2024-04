Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Tankstelle - Tabakwaren entwendet - Ermittlungen gegen 52-Jährigen ++ Diebesgut in Rucksack gesteckt - Mitarbeiter beobachten Tathandlung ++ ohne Fahrerlaubnis und berauscht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.04.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Tankstelle - Tabakwaren entwendet - Ermittlungen gegen 52-Jährigen

Am 24.04.2024 gegen 00:00 Uhr brach ein zunächst Unbekannter in eine Tankstelle in der Bleckeder Landstraße ein. Dabei schlug er mittels Metallpfosten die Türscheibe ein und entwendete Tabakwaren. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter zunächst nicht angetroffen werden.

Wenige Stunden später versuchte sich erneut eine Person Zugang zu dem Objekt zu verschaffen. Die Polizei konnte dabei durch schnelles Eingreifen einen 52-Jährigen vor dem Objekt feststellen. Es wurden anschließend Durchsuchungen bei diesem durchgeführt, die zum Auffinden von möglichen Beweismitteln führten. Mehrere Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Echem - Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

Am 23.04.2024 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Renault-Clio Fahrer die Kreisstraße 53 von Echem in Fahrtrichtung Scharnebeck. Aufgrund einer langsamen Kolonne vor ihm, fuhr er leicht nach links, um den entgegenkommenden Verkehr einzusehen. Dabei wurde er von einem PKW mit Lüneburger Kennzeichen überholt. Dieser touchierte sein Fahrzeug an der linken Außenseite. Anschließend setzte das überholende Fahrzeug seine Fahrt fort. Der Sachschaden beträgt wenige tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebesgut in Rucksack gesteckt - Mitarbeiter beobachten Tathandlung

Am 23.04.2024 gegen 12:10 Uhr betrat ein 24-Jähriger einen Supermarkt im Develangring. Er steckte dort alkoholische Getränke und Nahrungsmittel in seinen mitgeführten Rucksack und zahlte an der Kasse lediglich eine Tütensuppe. Zwei Mitarbeiter konnten das Vorgehen beobachten und die Polizei alarmieren. Das Diebesgut im Wert von unter 50 Euro verblieb im Supermarkt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Jogginghose entwendet - Von Mitarbeiter losgerissen

Ein 16-Jähriger betrat am 23.04.2024 gegen 14:30 Uhr ein Geschäft in der St.-Viti-Straße. Dort begab er sich mit zwei Jogginghosen in eine Umkleidekabine und kehrte nur mit einer zurück. Beim anschließenden Verlassen des Geschäfts wird er von Mitarbeitern angesprochen und festgehalten. Der 16-Jährige riss sich los und warf mit einem Kleiderbügel in Richtung der Mitarbeiter. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte der jugendliche Täter festgestellt und das Diebesgut im Wert von etwas unter 50 Euro aufgefunden werden.

Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis und berauscht - Unwahre Angaben zu Personalien

Ein 36-Jähriger versuchte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Veerßer Straße die Polizei zu täuschen. Als festgestellt wurde, dass der Mann einen Mercedes Sprinter ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr, gab er sich als eine andere Person aus. Aufgrund einiger Unstimmigkeiten in den Aussagen des Mannes viel die Täuschung auf. Nachdem ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC" verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen, OT. Klein Süstedt - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Bereits am 24.02.2024 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Eichenring im Ortsteil Klein Süstedt. Dabei stürzte eine 39-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad nach einem starken Bremsvorgang auf nasser Fahrbahn. Ursächlich für den Bremsvorgang sei ein Fahrzeug, dass von einer Grundstückseinfahrt in ihre Richtung fuhr. Die 39-Jährige wurde in Folge des Sturzes verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachteten. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Diebstahl einer Sitzbank - Versuch in der Nachbarschaft

Unbekannte stahlen in der Nacht zum 23.04.2024 die Sitzbank eines Grundstücks in der Heinz-Lücke-Straße im Wert von wenigen hundert Euro. In der selbigen Nacht wurde die Sitzbank des Nachbargrundstückes ebenfalls bewegt. Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Verkehrsunfall - Zwei Personen leichtverletzt

Auf der Hauptstraße kam es am 23.04.2024 gegen 12:30 Uhr zu Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Dabei fuhr ein 43-Jähriger einer 58-Jährigen auf, welche verkehrsbedingt bremsen musste. Beide Personen wurden bei der Kollision leichtverletzt. Es entstand hoher Sachschaden an beiden PKW.

Bad Bodenteich - Taschendiebstahl - Polizei ermittelt und gibt Tipps

Im Landkreis Uelzen ist es erneut zu einem Taschendiebstahl gekommen. Diesmal wurde einem Mann am 23.04.2024 gegen 16:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Neustädter Straße die Geldbörse entwendet. Im Verdacht stehen zwei weibliche Täterinnen. Die Polizei ermittelt wegen diverser ähnlich gelagerter Taschendiebstähle in der jüngeren Vergangenheit in der Region (siehe auch Pressemitteilung vom 08.04.2024). Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen. Zudem gibt es folgende Tipps:

- "Tragen Sie am besten Ihre Wertsachen in verschlossenen Innentaschen! - Bewahren Sie nicht zusammen mit Ihrer EC-Karte Ihre dazugehörige PIN auf. - Bei einem Verlust und/oder Diebstahl der Geldbörse sollte die EC Karte umgehend gesperrt werden. - ... und melden Sie sich zeitnah bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind.

