POL-LG: ++ Lüneburger in Hamburg festgenommen ++ mehrjährigen Haftbefehl wegen schweren Raubs und weiterer Taten ++ seit 2021 untergetaucht ++ Lüneburger Fahnder lokalisieren 35-Jährigen ++

++ Lüneburger in Hamburg festgenommen ++ mehrjährigen Haftbefehl wegen schweren Raubs und weiterer Taten ++ seit 2021 untergetaucht ++ Lüneburger Fahnder lokalisieren 35-Jährigen ++

Lüneburg/Hamburg

Einen seit 2001 flüchtigen und untergetauchten per Haftbefehl gesuchten Lüneburger nahmen Fahndungskräfte sowie spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion am heutigen 24.04.24 in einer Wohnung in Hamburg fest. Der u.a. wegen schweren Raubes und weiteren Straftaten per Haftbefehl gesuchten 35-Jährigen ließ sich am Morgen widerstandslos festnehmen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erst durch intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten Lüneburger Fahnder der Polizeiinspektion jetzt mit Unterstützung vom Landeskriminalamt Niedersachsen sowie Fahndern der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg auf die Spur des Lüneburgers kommen und den Aufenthaltsort des Mannes in einer Wohnung in Hamburg lokalisieren.

