Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Fahrrad entwendet- Zeugen rufen Polizei ++ Lüchow - Unfallflucht auf Parkplatz ++ Uelzen - Jugendliche entwenden Geldbörsen aus Fahrzeugen - Im Rahmen der Fahndung angetroffen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Nach Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen - Polizei sucht weiterhin nach Verursachern

Die Polizei sucht weiterhin nach zwei männlichen E-Scooter-Fahrern. Diese sollen am 11.03.2024 gegen 22:20 Uhr einem 73-Jährigen auf der Reichenbachstraße entgegengekommen sein (siehe Pressemitteilung vom 12.04.2024/ Hinweis: Dort war ursprünglich fälschlicherweise der 11.04.2024, 15:45 Uhr, genannt). Nach der Kollision mit mindestens einem der E-Scooter, stürzte der Mann von seinem Fahrrad. Der 73-jährige Radfahrer meldete sich erst Wochen später bei der Polizei. Er erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Darunter auch die Personen, die dem Mann nach dem Sturz geholfen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zu Boden gerissen und geschlagen - Streit um Geld

Am 21.04.2024 gegen 11:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Volgershall" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei griff ein 41-Jähriger einem 26-Jährigen an die Schulter und riss diesen zu Boden. Als er sich wieder aufrichten konnte, schlug der 41-Jährige zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind Streitigkeiten über Geldbeträge der Auslöser für die Auseinandersetzung. Der 26-Jährige erlitt keine schwerwiegenden Verletzungen.

Lüneburg - Goldfische aus Gartenteich entwendet

Die Polizei sucht nach einem Dieb, der im Zeitraum vom 19.04.2024 bis zum 21.04.2024 insgesamt 30 Goldfische aus einem Gartenteich im Sannemannweg entwendete. Die Fische haben einen Gesamtwert von etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Eine Seniorin parkte am 21.04.2024 gegen 11:00 Uhr ihren PKW auf einem Waldweg nahe der Dannenberger Landstraße und verließ diesen. Als sie wenige Minuten später wieder am PKW ankam bemerkte sie, dass ihre mit etwas unter 100 Euro Bargeld gefüllte Geldbörse aus dem Kofferraum entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad entwendet- Zeugen rufen Polizei

Zeugen beobachteten am 21.04.2024 gegen 18:00 Uhr wie zwei männliche Täter ein am Rahmen gesichertes Fahrrad aus dem Radspeicher am Bahnhof entwendeten und in Richtung Altenbrückertorstraße verbrachten. Die Polizei sucht nach den zwei Tätern und dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unfallflucht auf Parkplatz

Zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr kam es am 16.04.2024 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dannenberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Audi A3 an dessen vorderem rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich die verursachende Person in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall während der Öffnungszeiten des Supermarktes mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - In Lagerhalle eingebrochen - Ermittlungen zum Diebesgut laufen

Im Zeitraum vom 19.04.2024 bis zum 22.04.2024 hebelten Unbekannte das Fenster einer Lagerhalle im Berthold-Roggan-Ring auf. Anschließend verschafften sie sich durch dieses Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Jugendliche entwenden Geldbörsen aus Fahrzeugen - Im Rahmen der Fahndung angetroffen

Am 21.04.2024 wurde der Polizei der Diebstahl einer Geldbörse von zwei jungen Männern gemeldet. Diese sollen die Geldbörse aus einem unverschlossenen PKW im Ligusterweg entwendet haben. Im Rahmen der Fahndung können zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren kontrolliert werden, als sie gerade Zigaretten an einem Automaten kauften. Bei diesen konnte die entwendete Geldbörse und weitere Dokumente einer anderen Person aufgefunden werden. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Dokumente zu einem weiteren Geschädigten eines Geldbörsendiebstahls gehören. Auch hier wurde die Geldbörse aus einem unverschlossenem PKW gestohlen. Die gekauften Zigarettenschachteln wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren gegen die Jugendlichen eingeleitet.

Uelzen - Fahrzeug einer Firma entwendet

Unbekannte betraten in der Nacht zum 22.04.2024 das Gelände einer Firma "Am Funkturm". Dort verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie die Türen von Büros gewaltsam öffneten. Nachdem diese durchsucht wurden entfernten die Täter sich mit einem Firmenfahrzeug der Marke "Fiat", in welchem sich diverse Werkzeuge befanden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat Spuren gesichert und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Bildungseinrichtung - kein Diebesgut bekannt

Im Zeitraum vom Mittag des 21.04.2024 bis zum frühen Morgen des 22.04.2024 hebelten Unbekannte Türen und ein Fenster einer Bildungseinrichtung "Auf dem Rahlande" auf. Anschließend betraten sie diverse Büro- und Werkräume. Bisher ist kein Diebesgut bekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

