Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt mit in Frankreich entwendetem Fahrzeug

Völklingen/Bous/Saarlouis/Dillingen (ots)

Am Sonntag, den 31.03.2024, gegen 15:05 Uhr, teilte die französische Polizei bei der Polizeiinspketion Völklingen mit, dass ein in Frankreich entwendeter Pkw (Renault Zoe mit französischen Kennzeichen) im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Völklingen geortet worden sei. Der aktuelle Standort des Fahrzeuges wurde ständig übermittelt. Durch starke Fahndungskräfte der saarländischen Polizei konnte das Fahrzeug erstmals im Bereich "Moltkestraße" in 66663 Völklingen gesichtet werden. Der beabsichtigten Kontrolle entzog sich das Fahrzeug mit seinen Insassen durch Flucht. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt unter Beteiligung mehrerer Einsatzfahrzeuge durch die Ortslagen Völklingen und Bous über die B51 bis in die Ortslage Dillingen. Hier wurde das Fahrzeug durch die Täter in einem Wohngebiet (Bereich "Stettiner Straße") abgestellt. Die Fahrzeuginsassen, nach ersten Erkenntnissen vier bis fünf männliche Personen südländischen Phänotyps, flüchteten zu Fuß in ein nahegelegenes Waldgebiet. Das Waldgebiet wurde großräumig umstellt und in der Folge, u.a. unter Beteiligung einer Drohne der freiwilligen Feuerwehr sowie der Diensthundestaffel der saarländischen Polizei, abgesucht. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 17:50 Uhr beendet, die Täter konnten nicht angetroffen werden.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kam es durch die flüchtenden Täter zu mehreren Verkehrsgefährdungen mit unbeteiligten Verkehrsteilnehmern. Des Weiteren kam es zu mindestens einem Verkehrsunfall zwischen den flüchtenden Tätern und einem Einsatzfahrzeug der Polizei.

Das in Frankreich entwendete Fahrzeug wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die tatrelevante Feststellungen getätigt haben, sowie mögliche Geschädigte einer Verkehrsgefährdung durch die unbekannten Täter werden gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010 oder Email: pi-saarlouis@polizei.slpol.de) aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell