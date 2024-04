Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 19.04.-21.04.24++

Lüneburg (ots)

Lüneburg:

Teure Kosmetika geklaut:

Eine 18jährige steckte sich am Freitag gegen Abend mehrere Parfums und Kosmetika einer Drogerie in der Innenstadt in die Taschen. Dann wollte sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen und hatte die Rechnung ohne die aufmerksamen Mitarbeiter gemacht. Die hielten die Diebin an und nahmen die Ware im Wert von mehr als hundert Euro an sich und erteilten ein lebenslanges Hausverbot.

Promillefahrten:

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Samstag gegen Abend einen scheinbar alkoholisierten Spaziergänger am Elbe-Seiten-Kanal zwischen Barendorf und Wendisch Evern, der in ein dort geparktes Auto stieg und davonfuhr. Die Polizei konnte ihn auf der Fahrtstecke nicht mehr antreffen, dafür aber an seiner Halteranschrift in Lüneburg. Hier parkte auch der beschriebene Audi. Der 69jährige pustete 1,9 Promille und musste sich deshalb einer Blutprobenentnahme unterziehen. Den Führerschein behielten die Beamten gleich ein.

Eine weitere Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr in der Bockelmannstraße. Hier war Beamten ein PKW Mini aufgefallen, der über drei rote Ampeln gefahren ist. Der 24jährige Fahrer pustete 0,9 Promille. Auch er musste sich einer Blutprobenentnahme unterzeihen und seinen Führerschein in Verwahrung geben.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen:

Am Samstagmittag kam es zu einem Auffahrunfall in der Hindenburgstraße. Die 43jährige Fahrerin eines PKW Peugeot bremste zu spät und fuhr auf den PKW Mercedes einer 20jährigen auf, die mit ihrem Fahrzeug wiederum auf den PKW Mini eines weiteren 20jährigen geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Gartenlaube als Unterschlupf genutzt:

Am Samstagabend meldete eine Gartenlaubenbesitzerin des Kleingartenvereins in der Stöteroggestraße eine unerwünschte Person in ihrer Laube. Vor Ort wurde ein 45jähriger polizeibekannter Herr angetroffen, der sich schon häuslich eingerichtete hatte. Er packte seine Habseligkeiten zusammen und erhielt einen Platzverweis von der Polizei.

Unbelehrbarer Fahrradfahrer:

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei in der Lise-Meitner-Straße auf einen 62jährigen aufmerksam, der sein Fahrrad in Richtung Bahnhof schob. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest und verwarnten ihn, nicht auf das Fahrrad zu steigen. Nach nur wenigen Metern vergaß der Unbelehrbare, was ihm gesagt wurde, stieg auf sein Rad und radelte davon. Die Polizei stoppte ihn nach kurzer Strecke und ordnete nach dem gepusteten Wert von 2 Promille eine Blutprobenentnahme an. Sein Fahrrad musste er nun vor Ort anschließen.

Dannenberg

Rabiater Ladendieb

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in einem Supermarkt beim Ladendiebstahl ertappt worden und hat eine Zeugin verletzt. Der Mann war von der 58-jährigen Zeugen beim Diebstahl von Dosenbier beobachtet worden. Als diese versuchte, ihn festzuhalten, riss er sich los, dabei stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Der Täter flüchtete, kehrte jedoch nach kurzer Zeit zurück und stellte sich.

Clenze

Betrunken Unfall verursacht

Ein 31-jähriger VW-Fahrer ist in der Nacht auf Samstag in der Corviner Straße unter Alkoholeinfluß mit einem Gespann aus Pkw und Anhänger kollidiert. Der 31-Jährige befuhr gegen 02.50 Uhr die Corviner Straße Richtung Ortsmitte. Hierbei kollidierte er mit dem ordnungsgemäß geparkten Gespann, der Anhänger wurde dabei gegen das Zugfahrzeug geschoben. Anschließend flüchtete der Mann, der sich bei der Kollision leicht verletzt hatte, er konnte aber durch Polizeibeamte im Nahbereich in seinem Auto angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille. Der 31-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden dürfte sich auf geschätzte 15.000 Euro belaufen.

Uelzen

Brand von Müllcontainern

Zu einem Brand von mehreren Müllcontainern im Bereich eines Baumarktes in der Hambrocker Straße kommt es am frühen Samstagmorgen. Durch den Brand werden mehrere Fensterscheiben des Marktes zerstört, der Innenraum wird stark verraucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.

Kontrolle eines E-Scooters

In Bad Bevensen kontrolliert die Polizei Samstagmittag den Fahrer eines E-Scooters, weil dieser den E-Scooter ohne erforderliche Haftpflichtversicherung fährt. Zudem ist der E-Scooter bereits als gestohlen gemeldet worden. Bei der Überprüfung des 41-jährigen Fahrers können die Beamten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellen und unerlaubte Betäubungsmittel auffinden. Gegen den 41-Jährigen sind entsprechende Strafanzeigen gefertigt worden.

Unbelehrbarer Ladendieb

Ein polizeibekannter 65-Jähriger fällt bereits am Freitagabend vor einem Fitnessstudio auf, es kommt zu einem Polizeieinsatz. Kurze Zeit später begeht der Mann einen Ladendiebstahl in einem Geschäft im Marktcenter. Er wird von der Polizei in Gewahrsam genommen. Am Samstagmittag fällt der 65-Jährige gleich zweimal in kurzer Zeit bei weiteren Ladendiebstählen auf und muss anschließend den Tag bis zum Ladenschluss erneut bei der Polizei in Gewahrsam verbringen.

Unfall mit Golfcart

Zu einem tragischen Unfall kommt es am Samstagnachmittag in Secklendorf. Ein 64-jähriger Mann fährt mit einem Golfcart auf dem Fußweg und verliert aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Fahrer des Fahrzeugs verliert schließlich das Bewusstsein und fällt aus dem Golfcart. Dieses fährt noch einige Meter weiter und kommt an einem Verkehrsschild zum Stehen. Obwohl durch Passanten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen worden sind, verstirbt der 64-Jährige vor Ort.

Diebstahl von Werkzeugen

Samstagnacht wurde in Ebstorf, in der Bahnhofstraße, bei einem Firmentransporter die Heckscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum diverse hochwertige Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Die leeren Koffer der entwendeten Werkzeuge wurden im Bereich Wittenwater aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei unter 05822-947920 oder 0581-930 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell