Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Auffahrunfall an einer Ampel - drei PKW beteiligt ++ Dannenberg - Taschendiebstahl - Polizei warnt ++ Uelzen - Fahrraddieb geschnappt - Polizeiliche Fahndung erfolgreich ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Scharnebeck - Spiegel abgefahren - Skoda in dunkelgrau-metallic und Hinweisgeber zum verursachten Fahrzeug gesucht!

Die Polizei in Scharnebeck sucht zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht vom Mittwoch, den 17.04.2024, den verursachenden dunkelgrauen Skoda oder Audi, evtl. SUV in metallic, bei dem der linke Außenspiegel gänzlich abgerissen wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Kreisstraße 53 zwischen Scharnebeck und Echem. Dabei war das verursachende Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai seitlich kollidiert, so dass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Verursacher fuhr weiter, hinterließ jedoch diverse abgerissene Fahrzeugteile, u.a. des Außenspiegels, die zu einem Skoda oder evtl. Audi in dunkelgrau-metallic gehören. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweisgeber zum verursachenden PKW oder dem Nutzer des Fahrzeuges melden sich bitte bei der Polizeistation Scharnebeck unter Tel. 04136-90059-0. ++ Bild des beschädigten Pkw Hyundai unter www.polizeipresse.de ++

Sassenburg - Wasserschutzpolizei Scharnebeck ermittelt wegen Brandstiftung an Brücke

Nachdem am 15.04.2024 ein Brandschaden an dem Widerlager einer Brücke des Elbe-Seitenkanals festgestellt wurde, ermittelt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Brücke befindet sich auf Höhe der Ortschaft Stüde. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei mahnt vor Feuern in der Nähe von Brücken "Trotz des noch überschaubaren Schadens, können solche Einwirkungen zu größeren Problemen an der betroffenen Brücke führen." Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es möglich, dass das Feuer am vergangenen Wochenende (13.-14.04.2024) gelegt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei in Scharnebeck unter 04136-900080 entgegen. ++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Lüneburg - Auffahrunfall an einer Ampel - drei PKW beteiligt

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW kam es am 18.04.2024 gegen 14:30 Uhr auf der Bockelmannstraße. Dabei fuhr eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin auf einen VW-Touran auf, welcher hinter weiteren Fahrzeugen an einer roten Ampel wartete. Durch die Kollision wurde der VW-Touran auf einen davor befindlichen Audi-A1 geschoben. An allen drei beteiligten PKW entstand Sachschaden. Der 42-Jährige VW-Fahrer wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 16000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Samtgemeinde Gartow - Häusliche Gewalt - Täter entwendet nach Rangelei Wertsachen - Alkoholisierte Flucht mit nicht zugelassenem PKW - Wegweisung

Im Bereich der Samtgemeinde Gartow kam es am 18.04.2024 zu einer Häuslichen Gewalt zwischen einem Ehepaar. Ein 45-Jähriger entwendete dabei die Bankkarte und das Handy seiner Ehefrau. Als diese ihren Mann davon abhalten wollte, kam es zu einer Rangelei. Anschließend fuhr der Mann mit einem PKW davon und wurde durch die Polizei anschließend angetroffen. Es stellte sich dabei heraus, dass der PKW nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Außerdem stand der 45-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Gegen den Mann wurde eine Wegweisung ausgesprochen.

Dannenberg - Auseinandersetzung nach Uneinigkeiten im Straßenverkehr

Am 18.04.2024 gegen 12:00 Uhr kam es in der Münzstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Ursächlich waren nach derzeitigem Ermittlungsstand Uneinigkeiten im Straßenverkehr. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Männer im Alter von 67 und 22 Jahren leichtverletzt. Zusätzlich sei es zu einer Bedrohung seitens des 22-Jährigen zum Nachteil des 67-Jährigen und seines 39-Jährigen Begleiters gekommen. Die Polizei konnte hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Taschendiebstahl - Polizei warnt - Ermittlungen laufen

In einem Supermarkt in der Schützenstraße wurde am 18.04.2024 gegen 16:45 Uhr einer Frau das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche gestohlen. Die Summe des Diebesgutes liegt bei knapp über 100 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind zwei noch unbekannte Frauen tatverdächtig. Die Polizei warnt vor weiteren Taschendiebstählen. Im Stadtgebiet Uelzen und Lüneburg sind in der jüngeren Vergangenheit mehrere Anzeigen wegen Taschendiebstahl eingegangen. "Tragen Sie Ihre Wertsachen (möglichst in verschlossenen Innentaschen) am Körper!" Die Ermittlungen zu den derzeit vermehrt auftretenden Taschendiebstählen laufen.

Uelzen

Uelzen - Fahrräder am Bahnhof entwendet - Schlösser "aufgeflext"

Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr "flexten" Unbekannte die Schlösser von zwei Fahrrädern in einem Fahrradkäfig am Bahnhofsvorplatz auf. Anschließend entfernten sie sich mit den beiden Rädern der Marke "FISCHER" im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Fahrraddieb geschnappt - Polizeiliche Fahndung erfolgreich

Ein 16-Jähriger zerstörte am 18.04.2024 gegen 11:00 Uhr gewaltsam das Kettenschloss eines Mountainbikes auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Anschließend entfernte er sich mit dem Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro. Durch polizeiliche Fahndungsmaßnahmen konnte der Dieb mitsamt des Diebesgutes im Nahbereich angetroffen werden. Derzeit wird auch gegen einen möglichen Mittäter ermittelt. Das Fahrrad wurde an den Eigentümer ausgehändigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Kollision zwischen zwei PKW - Beide Fahrerinnen verletzt

Am 19.04.2024 gegen 08:00 Uhr beabsichtigte eine 23-jährige Fahrerin eines Ford-Fiesta von der Medingstraße nach links in die Waldstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine der Medingstraße folgende, bevorrechtigte 27-jährige Opel-Corsa Fahrerin. Es kam zu einer Kollision, bei welcher sich beide Fahrerinnen leicht verletzten. Der Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

