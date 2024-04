Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen "Geschwindigkeit" der Polizei in der Region ++ fast 100 Verstöße geahndet ++ waghalsiger Motorradfahrer zweimal mit 187 und 220 km/h auf Bundesstraße "geblitzt" ++

Lüneburg (ots)

++ Schwerpunktkontrollen "Geschwindigkeit" der Polizei in der Region ++ fast 100 Verstöße geahndet ++ waghalsiger Motorradfahrer zweimal mit 187 und 220 km/h auf Bundesstraße "geblitzt" ++ ... weitere Kontrollen folgen

Uelzen/Lüchow-Dannenberg/Lüneburg

Wie bereits angekündigt setze die Polizei auch am 18.04.24 ihre Schwerpunktkontrollen zur Minimierung von Verkehrsunfällen in der Region Nord-Ost-Niedersachsen fort.

Dabei lag der Fokus der Beamtinnen und Beamten im Rahmen der gestrigen Kontrollen auf einer der Hauptunfallursachen, der oftmals nicht angepassten Geschwindigkeit. Zusammen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Lüneburg kontrollierten mehr als 30 Beamtinnen und Beamten an insgesamt acht Örtlichkeiten in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen die Geschwindigkeit. Dabei ahndete die Polizei insgesamt 97(!) Geschwindigkeitsverstöße u.a. auf der Kreisstraße 8 in Krummasel zwischen Sallahn und Lüchow, in der Gartower Straße in Dannenberg, in der Lüneburger Straße in Hitzacker, auf der Bundesstraße 493 zwischen Waddeweitz und Rosche (alle LK Lüchow-D.), auf der Landesstraße 233 in zwischen Oetzfelde und Ebstorf und auf der Bundesstraße 4 - in Tätendorf-Eppensen, dem Hoystorfer Berg und dem Uhlenring in Uelzen (alle LK Uelzen).

Vier Geschwindigkeitsüberschreitungen befanden sich im Bereich von Fahrverboten. Besonders erschreckend war das Verhalten eines hochmotorisierten Motorradfahrers aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, der mit seiner "Rennmaschine" gleich zweimal auf der Bundesstraße 4 - Uhlenring Uelzen - mit 187 km/h und 220 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen wurde. Die Ermittlungen zum Motorradfahrer dauern an.

Die Polizei kündigt jetzt schon weitere "ganzheitliche" Kontrollen nicht nur im Bereich Geschwindigkeit, sondern auch in Bezug auf die weiteren Hauptunfallursachen wie Fahrtüchtigkeit und Ablenkung und für den Bereich des "Posing" mit Pkw und Motorrädern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell