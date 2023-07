Mossautal (ots) - Am Montagnachmittag (17.07.2023) gegen 17.30 Uhr wurde über die Leitstelle ein Brand auf dem Gelände eines Sägewerks in der Unteren Siegfriedstraße gemeldet. Nach ersten Informationen sollen zwei Behälter, in denen Holzspäne gelagert waren, aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten sein. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf ...

