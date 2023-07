POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Nach gescheitertem Raub/Auf Grab schlafender Verdächtiger festgenommen

Weiterstadt-Braunshardt (ots) - In der Nacht zum Sonntag (16.7.) verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in eine Bäckereifiliale an der Örtlichkeit "An der Kreisstraße". Bisherigen Erkenntnissen zufolge drangen sie gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten diverse Lebensmittel. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei ...

