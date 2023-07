Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal-Hüttenthal: Aktuell! Brand in Sägewerk

Mossautal (ots)

Am Montagnachmittag (17.07.2023) gegen 17.30 Uhr wurde über die Leitstelle ein Brand auf dem Gelände eines Sägewerks in der Unteren Siegfriedstraße gemeldet. Nach ersten Informationen sollen zwei Behälter, in denen Holzspäne gelagert waren, aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten sein. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Hinweise auf verletzte Personen gibt es bislang nicht. Zur Schadenshöhe und Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Aktuell dauern die Löscharbeiten an. Die Bundesstraße 460 ist durch die Löscharbeiten nicht beeinträchtigt und frei passierbar. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei (K10) übernommen.

