Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geldbörsen verschwinden beim Einkauf - Polizei mahnt! ++ Jugendlicher mit "fremden" Fahrrad ++ Streit unter Jugendlichen - mit Messer in Oberarm gestochen ++ Einbruch auf Firmenkomplex ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.04.2024 ++

Lüneburg

Reppenstedt/Lüneburg/Scharnebeck - Geldbörsen verschwinden beim Einkauf

Die Geldbörse einer 73-Jährigen stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 17.04.24 in den Räumlichkeiten eines Discounters im Wiesenweg in Reppenstedt. Unbekannte hatten gegen 16:30 Uhr unbemerkt die Börse samt EC-Karten aus der geöffneten Handtasche der Seniorin erbeuten können.

Gegen 15:40 Uhr klaute eine Taschendiebin in einem Discounter in der Bleckeder Landstraße in Lüneburg auch die Börse einer 85-Jährige. Eine ca. 40 Jahre alte Frau, schlank, dunkelblonde kurze Haare, hatte sich im Kassenbereich herausgedrängelt und sich dabei aus der Handtasche der Seniorin die Börse gegriffen.

Bereits gegen 12:15 Uhr griffen sich Unbekannte in einer Boutique in der Große Bäckerstraße aus einer Handtasche einer 79-Jährige die rote Geldbörse.

Opfer eines weiteren Geldbörsendiebstahls wurde auch eine 58-Jährige in den Räumlichkeiten eines Discounters, Röthenkuhlen, in Scharnebeck. Hier griffen Diebe gegen 14:00 Uhr in einen am Einkaufswagen hängenden Stoffbeutel und nahmen eine Geldbörse mit.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt und sensibilisiert: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (möglichst in verschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Jugendlicher mit "fremden" Fahrrad

Einen 17 Jahre alten Lüneburger mit einem Fahrrad Cube kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden des 17.04.24 im Bereich des Bahnhofvorplatzes. Der junge Mann hatte sich in einer größeren Personengruppe aufgehalten. Dabei machte der Jugendliche widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Fahrrad MTB und räumte dann ein, dass es ihm nicht gehöre. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und ermitteln nun wegen Diebstahls.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Wohnhaus - durch die Terrassentür

In ein Wohnhaus in der Hindenburgstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 16. auf den 17.04.24 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten das Wohngebäude. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Streit unter Jugendlichen - mit Messer in Oberarm gestochen - Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung

Mit einem Messer verletzte ein 16-Jähriger in den Mittagsstunden des 17.04.25 im Bereich der Bushaltestellen, Veerßer Tor, einen 15-Jährigen durch einen Stich in den Oberarm. Nach Eingang des Notrufs gegen 13:30 Uhr konnte die Polizei parallel zum Einsatz eines Krankenwagens den 16 Jahre alten Täter im Rahmen der Fahndung im Nahbereich angetroffen werden. Er wurde mit zur Wache transportiert, wo neben einer Spurensicherung auch erkennungsdienstliche Maßnahmen bei dem jungen Uelzener durchgeführt wurden. Er wurde am Nachmittag seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Das Tatmesser konnten die Beamten im Umfeld des Antreffortes bei einer späteren Nachsuche sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung und den Hintergründen der Tat dauern an.

Bad Bevensen - Einbruch auf Firmenkomplex - mit zwei Transportern wegefahren

In einen Firmenkomplex in der Ludwig-Ehlers-Straße drangen Unbekannte in der Nacht zum 18.04.24 ein. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Rolltore, gelangten ins Gebäudeinnere und konnten mit Schlüsseln zwei VW-Firmentransporter diverses Baumaterial erbeuten und abtransportierten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt und fahndet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Streit in Unterkunft

Zu einem handfesten Streit und wechselseitigen Körperverletzungen zwischen insgesamt zwei Frauen und einem Mann kam es in den frühen Abendstunden des 17.04.24 in einer Unterkunft in der Stadenser Straße. Dabei hatte eine 34-Jährige eine 38-Jährigen sowie einen 49-Jährigen geschlagen und getreten. Auch die 38-Jährige schlug und kratzte die 34-Jährigen. Die alarmierte Polizei leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die beiden Frauen ein und zeigte Konsequenzen bei weiteren Auseinandersetzungen auf.

Uelzen - Geldbörse gestohlen

Die Geldbörse einer 70-Jährigen verschwand in den Nachmittagsstunden des 17.04.24 vermutlich im Bereich einer Bushaltstelle in der Veerßer Straße. Vermutlich Unbekannte hatten gegen 16:15 Uhr unbemerkt die Börse samt EC-Karten aus dem Rucksack der Seniorin erbeuten können. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (möglichst in verschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Uelzen, OT. Westerweyhe - Jugendliche stehlen alkoholische Getränke aus Carport

Mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken griffen sich vermutlich drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren in den Abendstunden des 17.04.24 auf einem Grundstück im Siedlerweg. Die Jungen hatten gegen 20:00 Uhr eine Gelegenheit genutzt und sich die Getränke aus einem Carport gegriffen. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Jugendlicher ohne Führerschein mit gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs

Einen 16-Jährigen mit einem Kleinkraftrad kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 17.04.24 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des Jugendlichen gegen 17:00 Uhr stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein besaß und das Kleinkraft zur Fahndung als gestohlen ausgeschrieben war. Die Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw Hyundai stoppte die Polizei in den Abendstunden des 17.04.24 in der St.-Viti-Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC verlief positiv.

Bad Bodenteich/Ebstorf/Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.04.24 in der Hauptstraße in Bodenteich. Dabei waren in Höhe des Jugendzentrums/Spielplatz in der 30 km/h-Zone insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs.

In den Morgenstunden des 17.04.24 kontrollierte die Polizei auch An der Bahn in Ebstorf. Dort waren 11 weitere Fahrer zu schnell.

Insgesamt fünf zu schnelle Fahrer waren in den Morgenstunden des 18.04.24 in der Fritz-Reuter-Straße in Uelzen in Höhe der dortigen Kita zu schnell unterwegs.

... und 11 zu schnelle Fahrer ertappte die Polizei in den Morgenstunden des 18.04.24 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Der Tagesschnellste, ein 59 Jahre alter Pkw-Fahrer, wurde bei erlaubten 100 km/h mit 143 km/h gemessen.

