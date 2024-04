Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungserfolg -> Brand einer Scheune: dringend Tatverdächtiger ermittelt ++ Rauchentwicklung im Keller - Fahrrad-Batterie als Ursache - Rauchgasvergiftung ++ Schwerpunktkontrollen

Lüneburg

Presse - 15.04.2024

Lüneburg

Boitze - Ermittlungserfolg -> Brand einer Scheune: Brandstiftung als Ursache - dringend Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen - mehrere zehntausend Euro Sachschaden

Nach Hinweise aus der Bevölkerung konnten Ermittler bereits Ende der letzten Woche nach einer Brandstiftung an einer Scheune in Boitze einen dringend Tatverdächtigen 51-Jährigen vorläufig festnehmen. Wie bereits berichtet, kam es am 08.04.2024 gegen 12:45 Uhr zum Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune in der Straße "Zum Radeck". Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der Dachstuhl und das gelagerte Stroh wurden durch das Feuer stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittler gehen nach Auswertung der Spuren von Brandstiftung als Ursache aus und konnten nach Hinweise aus der Bevölkerung einen 51-Jährigen aus der Region vorläufig festnehmen. Der Mann wurde nach Sicherung von Spuren und Erkennungsdienstlicher Behandlung wegen fehlender Haftgründe nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Kopfstöße nach Streit zwischen zwei Männern - Polizei ermittelt

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 46 Jahre alten Mann aus Lüneburg. Dieser hatte in den Nachmittagsstunden des 14.04.24 gegen 17:30 Uhr im Lüner Damm einen 29-Jährigen festgehalten und diesem mehrere Kopfstöße gegeben. Polizeibeamte konnten den Lüneburger in seiner Unterkunft antreffen und ermitteln. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - nach Streitigkeiten in Unterkunft - mit Reizgas gesprayt - Bewohner verlassen Räume

Zu Streitigkeiten zwischen zwei 22 und 31 Jahren alten Bewohnern einer Unterkunft Bei der Keulahütte kam es in den Abendstunden des 14.04.24. Dabei hatte der 22-Jährigen den 31-Jährigen geschlagen. Nachdem es zu wechselseitigen Drohungen zwischen den Männern kam, wurde in der Nacht zum 15.04.24 dann der 22-Jährige vermutlich durch mehrere noch nicht ermittelte Personen möglicherweise aus Rache ebenfalls geschlagen, so dass ein 25 Jahre alter Bewohner der Unterkunft gegen 02:45 Uhr mit Reizgas in den Räumlichkeiten sprühte. Zwei weibliche Bewohnerinnen erlitten Augenreizungen und mussten durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Parallel mussten mehrere Bewohner kurzfristig die Räume verlassen. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Streitigkeiten zwischen den Männern dauern an.

Amt Neuhaus, OT. Sumte - "Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern"

Wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 20 und 23 Jahre alte Bewohner einer Unterkunft im Kirchweg. Die Männer waren gegen 18:15 Uhr in Streit geraten und hatten sich gegenseitig verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Damenfahrrad während des Gottesdienstes gestohlen

Das mit einem Panzerschloss gesicherte Damenfahrrad Gudereit einer 70-Jährigen stahlen Unbekannte in den Abendstunden des 14.04.24 zwischen 17:00 und 18:30 Uhr in der Lüner Straße, während sich die Frau im Gottesdienst in der St. Nicolai Kirche befand. Es entstand ein Schaden von gut 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Stampfmaschine von Baustelle abtransportiert

Eine Stampfmaschine transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.04.24 von einer Baustelle im Bereich des Bahngeländes, Bahnhofsweg, ab. Die Täter hatten zuvor ein Vorhängeschloss zerstört und eine Metallbox öffnen können. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Geschwindigkeit"

Ihre Schwerpunktkontrollen "Ablenkung & Geschwindigkeit" setzte die Polizei auch in den Morgenstunden des 15.04.24 im Ochtmisser Kirchsteig fort. Dabei ertappten die Beamten in der 30 km/h-Zone insgesamt neun zu schnelle Fahrzeugführer. Der Schnellste war ein 69-Jähriger mit 56 km/h. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - Einbruch in Tierheim scheitert - 500 Euro Sachschaden

In die Räumlichkeiten des Tierheims in der Bockelmannstraße versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 14. auf den 15.04.24 einzudringen. Die Täter versuchten sich erfolglos an einer Eingangstür, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Pkw-Batterie geht in Flammen auf

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es in den Morgenstunden des 15.04.24 in der Ebstorfer Straße während Fahrt zu einer starken Rauchentwicklung im Motorraum eines Pkw VW. Der Entstehungsbrand wurde gegen 07:45 Uhr mit einem Pulverlöscher von Passanten abgelöscht. Die Feuerwehr war vor Ort und baute die Batterie aus. Es entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Rauchentwicklung im Keller - Fahrrad-Batterie als Ursache - Bewohnerin erleidet Rauchgasvergiftung

Beim Versuch eine Fahrradbatterie im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hochgraefestraße zu löschen, erlitt eine 54 Jahre alte Hausbewohnerin in den Morgenstunden des 15.04.24 eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Die Batterie hatte gegen 09:00 Uhr kurze Zeit nach Beginn des Ladevorgangs im Keller "zu rauchen" angefangen. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Uelzen - Kleinkraftrad Simson gestohlen

Ein Kleinkraftrad Simson mit dem Vers.-Kennzeichen 159SZO stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.04.24 von einem Parkplatz Wullhop. Es entstand ein Schaden von gut 3.000 Euro. Die Polizei hat das Kleinkraftrad zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Schwelbrand auf Waldboden

Zu einem Schwelbrand kam es in den Nachmittagsstunden des 14.04.24 auf einer Fläche von gut 100 Quadratmetern im Waldgebiet Königsberg. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz und konnte gegen 18:00 Uhr ein weiteres Ausbreiten verhindern. Sachschaden entstand (fast) nicht. Die Polizei ermittelt.

Ebstorf/Rosche - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 14.04.24 im Medinger Weg. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten gegen 10:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest; ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi Q8 mit polnischen Kfz-Kennzeichen stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 14.04.24 auf der Bundesstraße 493 bei Rosche. Auch dieser Fahrer stand unter dem Einfluss von THC/Drogen, so dass ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

