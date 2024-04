Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Wochenendepressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 12.04.2024 - 14.04.2024 +++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Straßenverkehr

Lüneburg - Fußgängerin schwer verletzt

Am Samstagabend um 22:45 Uhr kam es in der Dahlenburger Landstraße in Lüneburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Während der 54-jährige Fahrer eines PKW Saab in Richtung stadteinwärts fuhr, befand sich eine 37-jährige Fußgängerin in etwa in Höhe der Altenbrückertorstraße auf der Fahrbahn. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen wurde sie hier von dem Pkw erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2215 zu melden.

Lüneburg - verletzte Radfahrer

Gleich zwei Radfahrer erlitten bei Unfällen am Samstag leichte Verletzungen.

Zunächst wurde ein 59-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein leicht verletzt. Er befuhr mit seinem Velo die Bleckeder Landstraße in Richtung stadteinwärts, während ein 20-jähriger Opelfahrer aus dem Lüner Weg auf die Bleckeder Landstraße einbiegen wollte. Es kam hier zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte. Sein getragener Helm verhinderte wohl schwerere Verletzungen.

Später befuhr eine 42-jährige Radlerin den Ochtmisser Kirchsteig und stürzte alleinbeteiligt. Sie zog sich hierbei Verletzungen am Kopf zu und wurde zur Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Das hätte ein geeigneter Kopfschutz vielleicht verhindert.

Tragen Sie beim Fahrradfahren einen Helm?

Bardowick - Alkohol am Steuer

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte in der Nacht zu Sonntag ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Uelzen, welcher mit seinem Pkw Suzuki in Bardowick unterwegs war. Zeugen fiel der bedenkliche Zustand des Herren auf und meldeten diesen dann der Polizei. Die eintreffenden Beamten führten einen Atemalkoholtest durch und stellten einen Wert von fast zwei Promille fest. Nachdem bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde, stellte die Polizei auch dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher.

Lüneburg - Drogen gehören nicht in den Straßenverkehr

Der Legalisierung von Cannabis zum Trotz bleibt es ein "No-Go", beeinflusst am Straßenverkehr teilzunehmen. Dieses musste ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg am Freitagabend erfahren. Er geriet mit seinem Pkw Audi in eine Verkehrskontrolle, wobei die Polizeibeamten feststellten, dass er nicht nur "gekifft", sondern mutmaßlich zudem Amphetamine konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe zur Klärung der tatsächlichen Werte abgeben. Ferner erwartet ihn ein Strafverfahren. So ist der Führerschein in Gefahr.

Diebstähle

Lüneburg - Bekanntes Gesicht schlägt immer weiter zu

Bereits seit Monaten fällt ein 24-jähriger Lüneburger durch die nahezu tägliche Begehung von Diebstählen im Innenstadtbereich auf. Meist entwendete er teures Parfum. Zuletzt fiel er jedoch immer mal wieder beim Diebstahl von Bettwäsche auf. Hierbei konnte er am Samstagnachmittag gleich zweimal beobachtet werden. Wird der "duftende Dieb" nun zum "schlafenden Dieb"?

Da anzunehmen ist, dass der Langfinger die täglich entwendete Ware weiterveräußert, weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass auch der Ankauf von geklauten Gegenständen strafbar ist!

Lüneburg/ Bardowick - Diebesbande unterwegs?

Zu gleich drei bekanntgewordenen Trickdiebstählen kam es am Samstag auf den Parkplätzen von Supermärkten in der Goseburg, in Häcklingen und in Bardowick. Der Ablauf - immer der gleiche!

Während ältere Menschen damit beschäftigt waren, ihren Einkauf im Auto zu verstauen, wurden sie von den Tätern unter einem Vorwand abgelenkt. Später stellten alle den Diebstahl von Handtaschen und Portemonnaies fest. Während in der Goseburg gegen 12:00 Uhr zwei Frauen bei der Tat beobachtet wurden, waren in der Bardowicker Daimlerstraße gegen 12:40 Uhr wohl ein Mann und eine Frau beteiligt. Gegen 13:00 Uhr fielen dann zwei Männer auf, die beim Garberscenter eine ältere Dame bestohlen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2215.

Einbrüche

Lüneburg - Jägerstraße

Von Freitag auf Samstag kam es in der Lüneburger Jägerstraße zu einem Einbruch in Büroräumlichkeiten. Noch unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster ein und durchwühlten diverse Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet worden sind, ist bislang noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro.

Westergellersen -

Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Geschäftsräume in der Hauptstraße in Westergellersen einzudringen. Nachdem auf noch unbekannte Art und Weise eine Glasscheibe beschädigt worden ist, konnten der oder die Täter jedoch nicht in das Objekt eindringen. Entwendet wurde offensichtlich nichts.

Landkreis Uelzen

Versuchter schwerer Diebstahl

Am Samstag, gegen 10.15 Uhr, lenkten drei Frauen im Alter von 26, 25 und 22 Jahren die 74-jährige Geschädigte am Fahrkartenautomaten am Bahnhof Bad Bodenteich ab und versuchen Bargeld zu entwenden. Die Geschädigte bemerkte den Versuch und sprach die Frauen darauf an. Plötzlich lag das Geld unmittelbar vor der Geschädigten auf dem Boden. Die Beschuldigten flüchteten, konnten im Nahbereich angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl eines Motorrollers

In der Nacht zu Samstag entwendeten Unbekannte einen orange/schwarzen Peugeot-Roller von einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Uelzen, Kuhlaustraße. Der Roller wurde dann mit extremen Beschädigungen am Samstag gegen 13.45 Uhr in der Grabenstraße durch einen Fussgänger aufgefunden. Es wurden technische Bauteile entwendet.

Ingewahrsamnahme

Am Samstag, gegen 02.00 Uhr, geriet ein 20-jähriger Mann mit weiteren Gästen einer Lokalität am Schnellenmarkt in verbalen Streit. Einem Platzverweis kam er nicht nach, sondern wurde verbal immer aggressiver. Er wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in einer Zelle.

Körperverletzung

Am Samstag, gegen 01.20 Uhr, kam es in einer Lokalität am Schnellenmarkt zu einer Körperverletzung. Eine bislang unbekannte Täterin schlug einer 24-jährigen Frau, vermutlich mit einem Glas, in das Gesicht. Es entstand eine Platzwunde über dem Auge, welche im Klinikum versorgt werden musste.

Am Samstag, gegen 02.55 Uhr, provozierte ein 25-jähriger Mann in Bad Bevensen, Römstedter Straße, die Security-Mitarbeiter, bis er des Lokals verwiesen wurde. Er wurde vom Gelände geleitet und bepöbelte dabei einen 39-jährigen Security-Mitarbeiter, bis dieser ihn mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Verkehrsdelikte Am Freitag, gegen 14.50 Uhr, wurde eine 40-jährige Frau mit ihrem PKW in Uelzen, Am Stadtgut/Hauenriede kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der PKW nicht versichert war.

Am Freitag, gegen 21.20 Uhr, wurde in Uelzen, Greyerstraße, ein 22-jähriger Mann in einem PKW kontrolliert. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und an dem PKW wurden technische Änderungen vorgenommen, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Gegen den Halter des PKW wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Freitag, gegen 22.35 Uhr, wurde in Uelzen, Hochgraefestraße ein Transporter kontrolliert. Der 46-jährige Fahrer war alkoholisiert und "pustete" 0,52 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geschwindigkeit kontrolliert

Am Vormittag des 12.04.24 führte die Polizei auf der Kreisstraße 8 nahe der Ortschaft Küsten eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei waren insgesamt 7 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 40-jähriger Mann aus dem Bereich Lüneburg, wurde mit 106 km/h statt der erlaubten 80km/h gemessen.

Lüchow - Ohne Versicherung unterwegs - Am Freitagnachmittag wurde ein 23-jähriger im Stadtgebiet Lüchow auf dessen E-Scooter kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gorleben - Einbruch in Lagerhalle

In eine Lagerhalle im Streßelfeld in Gorleben brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 12.04.2024 ein. Dabei beschädigten sie ein Fenster und entwendeten diverse Werkzeuge. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter Tel. 05841-1220 entgegen. Lüchow - Ohne Fahrerlaubnis mit Pkw-Gespann unterwegs Am Samstagnachmittag wurde eine Polizeistreife auf einen 40-Jährigen aufmerksam, welcher mit seinem Pkw samt Anhänger die Bundesstraße 493 befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gespann war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

