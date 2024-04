Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Tresor entwendet ++ Lüchow OT Banneick - Verkehrsunfallflucht trotz Verletztem ++ Uelzen - Bus kollidiert mit 15-Jähriger und Pferd ++

Lüneburg

Bleckede - Polizei misst Geschwindigkeiten vor Grundschule

Die Polizei hat am 10.04.2024 zwischen 07:30 Uhr und 09:15 Uhr vor einer Grundschule in der Lauenburger Straße eine Geschwindigkeitsmessung mit der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Dabei wurden in der dortigen 30-er Zone insgesamt 15 Verstöße festgestellt. Die Betroffenen wurden von der Polizei und den Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Der Höchstwert lag bei gemessenen 52 km/h.

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Tresor entwendet

In eine Werkstatt in der August-Wellenkamp-Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 11.04.2024 ein. Dabei hebelten sie ein Bürofenster auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie unter anderem einen Tresor, Bargeld und Dokumente. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Streitigkeiten enden mit Rangelei

Zwei Männer im Alter von 37 und 57 Jahren gerieten am 10.04.2024 gegen 20:00 Uhr in der Nelly-Sachs-Straße in einen verbalen Streit. Daraufhin wurden beide handgreiflich und es kam zu einem Gerangel, bei welchem der 57-Jährige den 37-Jährigen zu Boden brachte und leicht verletzte. Der 57-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht im Gesicht verletzt und beleidigt. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet und ermittelt zu den Hintergründen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 10.04.2024 gegen 17:00 Uhr stellte die Polizei bei einem 41-jährigen Rollerfahrer fest, dass für diesen kein Versicherungsschutz bestand. Das Versicherungskennzeichen in grüner Farbe war abgelaufen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren ein.

Lüchow OT Banneick - Verkehrsunfallflucht trotz Verletztem

Gegen 16:00 Uhr begegneten sich am 10.04.2024 in der Ortschaft Banneick ein derzeit unbekannter PKW und ein Roller. Dabei kam der PKW auf die Fahrspur des 16-jährigen Rollerfahrers, welcher auf den nahegelegenen Grünstreifen ausweichen musste und dabei stürzte. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Unter THC-Einfluss auf E-Scooter unterwegs

Ein Drogentest bei einer 25-jährigen E-Scooter-Fahrerin verlief am 10.04.2024 gegen 16:15 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Margaretenstraße positiv auf den Wirkstoff THC. Der Konsum von Cannabis wurde eingeräumt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bad Bevensen - Einbruch in Grundschule - mehrere Rollschränke aufgebrochen

In der Nacht zum 10.04.2024 hebelten derzeit unbekannte Personen mit einem Gegenstand die Tür zu einer Teeküche und das Fenster eines Büros bei der Grundschule im Lönsweg auf. Anschließend wurden Rollschränke und Geldkassetten aufgehebelt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden knapp 50 Euro Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

Am 10.04.2024 gegen 18:15 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit einem Ford Focus in den Kreisverkehr "Hammersteinplatz" und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 34-jährigen Radfahrers. Bei der Kollision stürzte dieser und verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei ca. 2000 Euro.

Uelzen - Verkehrsunfall auf Kreisstraße - Bus kollidiert mit 15-Jähriger und Pferd

Am 11.04.2024 gegen 13:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 3 zwischen Masendorf und Oetzen zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-Jährige führte dabei ein Pferd auf der Fahrbahn in Richtung Oetzen. Ein Linienbus der Marke "MAN", welcher ebenfalls in Fahrtrichtung Oetzen unterwegs war, fuhr nach ersten Ermittlungen ungebremst auf die 15-Jährige und das Pferd auf. Das Pferd verstarb durch die Kollision vor Ort. Die 15-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Eine der überwiegend minderjährigen Personen aus dem Bus wurde leichtverletzt, zusätzlich erlitten weitere einen Schock. Der 58-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Für die Spurensicherung zur Unfallursache wurde ein Gutachter angefordert. Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt.

