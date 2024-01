Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe zerstören Zigarettenautomaten

Paderborn/Salzkotten (ots)

(mb) Am Wochenende sind in Paderborn und Salzkotten Zigarettenautomaten geplündert worden. Ein Automat wurde regelrecht gesprengt.

Am Dr.-Rörig-Damm in Paderborn meldete ein Zeuge am Samstagmittag einen beschädigten Automaten. Vermutlich wurde das Gerät über Nacht angegangen und aufgebrochen. Elektronikbauteile wurden herausgerissen. Die Täter stahlen Geld und Zigaretten.

In Salzkotten an der Straße Kugelbreite im Gewerbegebiet Berglar vernahmen Zeugen in der Nacht zu Sonntag um 00.38 Uhr ein lautes Geräusch. Sie konnten drei Personen weglaufen sehen. Vor einem Firmengebäude war ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Der Automat war auseinandergerissen und die Teile lagen über mehrere Meter verstreut. Die drei Tatverdächtigen hatten Tüten dabei, worin sie die erbeuteten Zigarettenschachteln transportierten. Alle drei sollen etwa 1,85 Meter groß und schlank sein. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Skimasken. Noch in Tatortnähe stiegen die Tatverdächtigen in einen schwarzen Kleinwagen, der mit durchdrehenden Reifen nach links in die Franz-Kleine-Straße abbog und flüchtete. Möglicherweise hat am Steuer des Autos eine vierte Person gesessen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell