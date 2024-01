Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Restaurant

Bad Lippspringe (ots)

(mb) An der Detmolder Straße ist in der Nacht zu Donnerstag (18.01.2024) in ein Restaurant eingebrochen worden.

Das zwischen den Einmündungen Bielefelder Straße und Jordanstraße gelegene Lokal schloss am Mittwoch gegen 22.30 Uhr. Am Donnerstagvormittag fiel der Einbruch auf. Vom Hinterhof des Wohn- und Geschäftshauses aus schlugen der oider die Täter ein Fenster ein. Sie gelangten in das Restaurant und suchten nach Wertsachen. Die Einbrecher stahlen das Wechselgeld aus einer Kasse und entkamen unerkannt.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell