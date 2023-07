LPI-J: Glück im Unglück bei Verkehrsunfall

Eisenberg (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Klosterlausnitzer Straße. Hier wollte man gerade die Kinder von dem Kindergarten abholen, als ein kleiner Baustellen-Lkw gegen die Tür des geparkten Pkw der Geschädigten stieß. Der Lkw flüchtete folgend in Richtung Stadtzentrum Eisenberg. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein entsprechender Lkw abgestellt am ...

