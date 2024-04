Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Amt Neuhaus - Waldstück entzündet - anschließend Reifen des Brandentdeckers zerstochen ++ Lüchow - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ++ Uelzen - Nach drei Diebstählen in Gewahrsam ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Mit Schlägen verletzt - Polizei sucht zwei Täter

Ein 18-Jähriger wurde am 09.02.2024 gegen 20:00 Uhr im Pulverweg von zwei männlichen Tätern geschlagen. Die Täter verletzten den 18-Jährigen als dieser aufstehen wollte zusätzlich mit einem Schlagstock. Als Zeugen hinzukamen, entfernten sich die Täter fluchtartig. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Es kam zu keinen schwerwiegenden Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Unter Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss verunfallt

Eine 34-jährige Radfahrerin wurde am 10.04.2024 gegen 07:30 Uhr in der Straße "Bürgerforst" von dem Fahrer eines PKW-Mazda touchiert und leichtverletzt. Dabei fiel ihr die unsichere Fahrweise des Mannes auf. Die Polizei konnte den PKW in örtlicher Nähe antreffen und kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörte. Außerdem wurde bei dem 18-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,13 Promille festgestellt. Er gab zusätzlich an in der Nacht Cannabis konsumiert zu haben. Entsprechende Verfahren wurden gegen den 18-Jährigen eingeleitet.

Lüneburg - Nach Sturz von Fahrrad schwerverletzt

Am 09.04.2024 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit einem Fahrrad die Dahlenburger Landstraße stadteinwärts. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer missachtete dabei beim Abbiegen in die Straße "Am Schützenplatz" die Vorfahrt der Radfahrerin. Diese versuchte dem PKW auszuweichen, stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Amt Neuhaus - Waldstück entzündet - anschließend Reifen des Brandentdeckers zerstochen - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am 08.04.2024 gegen 20:45 Uhr wurde der Polizei eine Brandentwicklung bei einem Waldstück, nahe der Delliener Straße gemeldet. Der Brandentdecker konnte die Flammen eigenständig löschen. Nach der Begutachtung der Brandörtlichkeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Reifen des vom Brandentdecker genutzten PKW zerstochen wurden. Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang aus und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Nach Diebstahl mit Transporter geflohen - Täter festgenommen

Am 09.04.2024 gegen 17:30 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Geschäftes in der "Rue de Ceret", dass es zu einem Diebstahl gekommen sei und die Täter mit einem Transporter geflohen sein. Als er die Täter stellen wollte, sei der Transporter auf ihn zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite habe er eine Kollision verhindern können. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und konnte den Transporter auf der Bundesstraße 493 zwischen Klein Breese und Tobringen antreffen. Neben den beiden Insassen im Alter von 28 und 39 Jahren wurde auch das Diebesgut im Wert von etwas über 100 Euro im Fahrzeug festgestellt. Zusätzlich wurde weitere Ware aufgefunden, die möglicherweise ebenfalls entwendet wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Lüchow - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Zwei Personen mit Schnittverletzungen im Krankenhaus

Am 10.04.2024 gegen 07:40 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Straße "Glockenberg" im Umfeld einer Moschee gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei wurden zwei Gruppen mit mehreren Personen, die weiterhin in einer Rangelei verwickelt waren, festgestellt. Die Polizei konnte nach Anforderung weiterer Kräfte die Gruppen voneinander trennen. Es wurden zwei Personen mit Schnittverletzungen an den Händen in ein Krankenhaus verbracht. Eine weitere Person wurde mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt medizinisch versorgt. Ein Großaufgebot der Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen und entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen einleiten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Lüchow - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen - Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Am 09.04.2024 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. Ein VW Golf kam dabei von der Bundesstraße 248 ab und kollidierte mit einem Baum. Zu den verletzten Personen gehören die 53-jährige Fahrerin und eine Insassin im Alter von 13 Jahren sowie ein Insasse im Alter von 17 Jahren. Nach ersten Ermittlungen kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab, weil ihr ein VW Crafter während eines Überholvorgangs auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwas über 20000 Euro.

Dannenberg - Marihuana an Minderjährige abgegeben - Beide Jugendliche im Krankenhaus

Ein 23-Jähriger übergab am 05.04.2024 gegen 17:30 Uhr zwei minderjährigen Frauen Marihuana. Nachdem diese es konsumiert haben ging es beiden so schlecht, dass sie mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Strafbarkeit der Abgabe von Cannabis an Minderjährige hin und sensibilisiert bezüglich des Konsums. Für Minderjährige ist der Konsum weiterhin verboten und kann insbesondere bei ihnen zu gesundheitlichen Schäden führen.

Uelzen

Uelzen - Nach drei Diebstählen in Gewahrsam - Parfum und Kleidung entwendet

Nachdem zwei männliche Täter im Alter von 24 und 35 Jahren drei Diebstähle am 09.04.2024 begangen haben, sind sie von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Erstmalig waren die Täter am Mittag in einem Schuhgeschäft aufgefallen als sie dort Ware entwendet haben. Nach polizeilicher Sachverhaltsaufnahme stahlen sie Parfum und Kleidung aus zwei weiteren Geschäften im Uelzener Stadtgebiet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei wenigen 100 Euro. Das Diebesgut wurde aufgefunden und sichergestellt.

Suhlendorf - Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und PKW

Ein 45-Jähriger befuhr am 09.04.2024 gegen 06:30 Uhr die B71 aus Richtung Uelzen kommend und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links auf die Landesstraße 265 in Fahrtrichtung Batensen abzubiegen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden VW-Caddy falsch ein und es kam zur Kollision. Der 58-jährige VW-Fahrer wurde dadurch leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 13000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell