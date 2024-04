Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Boitze - Brand einer Scheune ++ Langendorf - Verkehrsunfall - Rollerfahrer verletzt unter Betäubungsmitteleinfluss eine Person ++ Uelzen - Mountainbike gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Zigarren und E-Bike aus Gartenschuppen entwendet

Aus einem unverschlossenen Gartenhaus in der Ortelsburger Straße entwendete ein derzeit unbekannter Täter in der Nacht zum 07.04.2024 zwei Zigarren und ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike der Marke "HAIBIKE" im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach dem entwendeten E-Bike mit grauem Rahmen und möglichen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Bike und Akkuschrauber aus Kellerraum entwendet

Einen Gemeinschaftskeller in der Goethestraße betrat ein unbekannter Täter im Zeitraum vom 06.04.2024 bis zum 07.04.2024. Dort entfernte er von zwei Kellerräumen das Vorhängeschloss. Aus einem der Räume entwendete der Täter ein E-Bike der Marke "FOCUS" und aus dem anderen Fahrradzubehör und einen Akkuschrauber. Nach ersten Ermittlungen konnte das Fahrrad aufgefunden und an den Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwas über 5000 Euro.

Boitze - Brand einer Scheune

Am 08.04.2024 geriet gegen 12:45 Uhr eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in der Straße "Zum Radeck" in Brand. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der Dachstuhl und das gelagerte Stroh wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und der Brandursache laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. ++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Rangelei in Unterkunft

Am 07.04.2024 gegen 21:00 Uhr kam es in einer Unterkunft in Tarmitz zu einer Rangelei zwischen zwei Bewohnern im Alter von 39 und 40 Jahren. Nach vorherigen Streitigkeiten um eine Nudelsuppe entstand die Auseinandersetzung, bei welcher beide Männer nach einer Holzlatte griffen. Bei der anschließenden Rangelei erlitt der 40-Jährige eine kleine Schnittwunde. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Göhrde - Türen aufgebrochen und Fenster beschädigt

Derzeit unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 27.03.2024 bis 06.04.2024 gewaltsam Zutritt zu einem Jagdschloss in der Ortschaft Göhrde. Dort wurde eine Scheibe beschädigt und anschließend das dazugehörige Fenster geöffnet. Im Gebäude wurde zudem eine Verbindungstür aufgebrochen. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und den Tätern laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Langendorf - Verkehrsunfall - Rollerfahrer verletzt unter Betäubungsmitteleinfluss eine Person

Am 07.04.2024 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Roller einen Deichweg zwischen den Ortschaften Brandleben und Langendorf. Dabei kollidierte er mit einem 29-Jährigen, welcher sein Fahrrad schob und durch die Kollision stürzte. Der 25-jährige Verursacher versuchte anschließend vom Unfallort zu flüchten. Der 29-Jährige konnte den Rollerfahrer aufhalten, der in Richtung zweier Quadfahrer rannte. Nach ersten Ermittlungen waren die Quadfahrer mit dem Rollerfahrer unterwegs gewesen. Als sie bemerkten, dass die Flucht des Rollerfahrers misslang, entfernten sie sich. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich war der Roller nicht versichert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 25-Jährigen ergab sich der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Konsum von Cannabis am selbigen Tage wurde eingeräumt. Die Polizei konnte anschließend die beiden Quadfahrer ermitteln. Bei den beiden männlichen Personen im Alter von 23 und 24 Jahren ergab sich ebenfalls der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung und der Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel u.a. Speed und Psilocybin-Pilze bei einem der Männer aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der 29-Jährige wurde leichtverletzt.

Uelzen

Uelzen - Mountainbike gestohlen

Am 07.04.2024 zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein Fahrrad von dem Grundstück eines Seniorenheimes in der Waldstraße. Bei dem angeschlossenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "FOCUS" im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

