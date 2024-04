Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Brandentwicklung in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr kann Brandausweitung verhindern ++ Lüchow - Ladendieb mehrfach auffällig - Gewahrsam ++ Uelzen - Geldbörsendiebstähle - Polizei mahnt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb entwendet Dosenbier in Rucksack - Mitarbeiter stellt den Dieb

Am 04.04.2024 gegen 11:00 Uhr betrat ein 42-Jähriger einen Supermarkt in der Hindenburgstraße. Dort entnahm er insgesamt acht Dosen mit Biermischgetränken im Wert von knapp 10 Euro aus der Auslage und steckte diese in seinen mitgeführten Rucksack. Anschließend zahlte er lediglich eine Dose "Energydrink" und verließ den Supermarkt. Ein Mitarbeiter konnte den Vorfall beobachten und den Ladendieb festhalten. Dieser versuchte vergebens sich loszureißen. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Eine Verletzte

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am 04.04.2024 gegen 08:00 Uhr die Altenbrückertorstraße in Fahrtrichtung Dahlenburger Landstraße. Dabei fuhr er auf einen vor ihm wegen einer roten Ampel haltenden Audi A5 auf, welcher auf einen vor diesem befindlichen Citroen e-C4 geschoben wurde. Die 44-jährige Audi-Fahrerin wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 11000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte die tiefstehende Sonne ursächlich für den Unfall gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Bleckede - Alkoholisiert am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Am 04.04.2024 gegen 21:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW-Ford in der Fritz-von-dem-Berge-Straße. Dabei zeigte der 51-Jährige Fahrzeugführer deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas über zwei Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt.

Lüneburg - Brandentwicklung in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr kann Brandausweitung verhindern

In der Nacht zum 05.04.2024 kam es in dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hinrich-Wilhelm-Kopfstraße zu einer Brandentwicklung. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, welche durch zügiges Eingreifen eine Brandausweitung verhindern konnte. Nach ersten Erkenntnissen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Es wurden mehrere Brandherde festgestellt. Die Polizei hat Spuren gesichert und sucht nach weiteren Zeugen. Der Sachschaden wird auf ca. 25000 Euro geschätzt.

Lüneburg - 24-Jähriger erneut auffällig - Polizeiliche Kontrolle führt zur Aufklärung

Eine Polizeistreife kontrollierte am 04.04.2024 gegen 11:30 einen polizeilich bekannten 24-Jährigen in der Straße "An den Brodbänken". Der 24-Jährige fuhr dabei auf einem Fahrrad und hatte u.a. Bettwäsche im Wert von etwas über 100 Euro dabei. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er diese aus einem Geschäft in der selbigen Straße entwendet habe. Der Sachverhalt konnte nach ersten Ermittlungen so bestätigt werden. Die Polizei hat ein weiteres Strafverfahren gegen den 24-Jährigen eingeleitet.

Lüneburg - Rangelei in Spielothek - Platzverweise

Nach verbalen Streitigkeiten aufgrund eines Spielautomaten kam es am 04.04.2024 gegen 10:30 Uhr in einer Spielothek im Lüneburger Stadtgebiet zu einer Rangelei zwischen einem 37-Jährigen und einem 31-Jährigen. Dabei schlug der 37-Jährige nach ersten Befragungen in das Gesicht des 31-Jährigen. Beide Männer erhielten einen Platzverweis. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Es kam zu keinen schwerwiegenden Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ladendieb mehrfach auffällig - Gewahrsam

Aus einem Supermarkt in der Theodor-Körner-Straße entwendete ein 27-Jähriger am 04.04.2024 gegen 15:00 Uhr eine Flasche Alkohol, in dem er diese in seiner Hosentasche versteckte und den Kassenbereich passierte. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Vorgehen beobachten und die Mitarbeiter informieren. Der Mann händigte die Flasche im Wert von etwas unter 10 Euro nach Ansprache durch einen Mitarbeiter wieder aus und entfernte sich ohne seine Personalien anzugeben. Nach ersten Ermittlungen konnte der Ladendieb identifiziert werden. Für diesen bestand für den Supermarkt bereits ein Hausverbot. Wenige Stunden später viel der 27-Jährige erneut auf, als er mehrere Gegenstände in einem Innenhof in Wustrow beschädigte. Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann antreffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen.

Uelzen

Barum b Bad Bevensen - Unter Einfluss und mit Betäubungsmitteln unterwegs

Am 05.04.2024 gegen 01:00 Uhr überprüfte eine Polizeistreife in der Uelzener Chaussee die Fahrtüchtigkeit einer 26-jährigen Skoda-Fabia Fahrerin. Dabei verlief ein Drogentest positiv auf "Kokain" und "Amphetamin". Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden kleine Mengen "MDMA" aufgefunden und sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Uelzen - Unfall beim Ausparken - Beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Ein 62-jähriger Nissan-Fahrer beabsichtigte am 04.04.2024 gegen 12:00 Uhr aus einer Parklücke in der Mühlenstraße rückwärts auszuparken. Dabei kollidierte der Nissan mit einem der Fahrbahn folgenden Ford Kuga, dessen Fahrerin leichtverletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei ca. 20000 Euro.

Uelzen - "Vielzahl von Geldbörsendiebstählen" - Polizei mahnt und gibt nochmals Hinweise

Eine Vielzahl von Geldbörsendiebstählen aus Jacken, Hosentaschen, Rucksäcken und anderen mitgeführten Taschen im Uelzener Stadtgebiet verzeichnet die Uelzener Polizei in den letzten Tagen. Obwohl die Geschädigten in einigen Fällen bereits eine nötige Sorgfaltspflicht an den Tag legen, indem Reißverschlüsse geschlossen oder Geldbörsen in Rucksäcken verstaut werden, gelingt es den Tätern immer wieder diese unbemerkt zu öffnen und an die Portemonnaies zu kommen. In der Regel erfolgen dann sehr zeitnah sogenannte Anschlusstaten; bedeutet, die Täter versuchen mit den gestohlenen EC-Karten umgehend an Bargeld zu gelangen oder setzen die Bankkarten bei Einkäufen ein. In der Regel ist hier ein Einkauf ohne die Eingabe einer erforderlichen PIN bis zu einem bestimmten Einkaufswert möglich.

Die kriminalistische Erfahrung zeigt auch, dass Täter ihre späteren Opfer in einer Bank beim Geldabheben beobachten und bei entsprechender Gelegenheit "zugreifen", berichtet der KHK Matthias Schwarck, Leiter des Arbeitsfeldes Eigentumsdelikte der Polizei Uelzen.

"Von daher wird noch einmal darauf hingewiesen die für die EC Karte erforderliche PIN nicht zusammen mit dieser in der Geldbörse mitzuführen. Die Geldbörse sollte, wenn möglich in einer Innentasche der Jacke verstaut werden!

Bitte achten sie auch auf Personen, welche sich ohne ersichtlichen Grund in ihrer Nähe aufhalten und "meist sehr freundlich wirken", sie ggf. sogar ansprechen um Hilfe anzubieten oder nach einer Adresse fragen. Bei einem Verlust und/oder Diebstahl der Geldbörse sollte die EC Karte umgehend gesperrt werden. Überprüfen sie sofort, ob es zu unberechtigten Abbuchungen gekommen ist. Nur durch eine zeitnahe Mitteilung eines Geldbörsendiebstahles mit einer EC Karte und anschließender Verwertungstat steigt die Chance der Polizei an tatrelevante Erkenntnisse zu gelangen", so der Kriminalhauptkommissar.

"Bleiben sie sicher"

