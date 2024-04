POL-LG: ++ Save the date ! ++ 14.09.2024 ++ Blaulichtorganisationen Lüchow-Dannenberg: Tag der offenen Tür bei dem DRK in Dannenberg ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenbergs Blaulichter machen weiter... wie im vergangenen Jahr soll wieder ein Tag der offenen Tür veranstaltet werden.

Am 28.06.2023 fand erstmalig ein Tag der offenen Tür der Blaulichter statt. Auf dem Gelände der Polizei Lüchow fanden sich ca. 1000 Menschen ein, um den direkten Kontakt zu den Blaulichtorganisationen des Landkreises Lüchow-Dannenberg zu suchen. Neben den vielseitigen Bereichen der Polizei zeigte auch das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und natürlich die örtliche freiwillige Feuerwehr ihre Einsatzbereiche und Arbeitsgeräte. Die einzelnen Organisationen waren sich nach der gelungenen Veranstaltung einig - das soll nicht die letzte derartige Veranstaltung gewesen sein.

Nach weiteren Überlegungen wurde der Grundstein für ein langfristiges Konzept gelegt. In jedem Jahr stellt sich eine Organisation als Gastgeber des "Tag der offenen Tür der Blaulichter" zur Verfügung. In diesem Jahr wird die Veranstaltung am 14.09.2024 auf dem Gelände des DRK in Dannenberg, Reiterstadion 1A, stattfinden. Neben dem DRK, der Feuerwehr, dem THW und der Polizei wird auch die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft erstmalig dabei sein. Das Organisationsteam freut sich über die Möglichkeit der Bevölkerung erneut spannende Einblicke in die jeweiligen Aufgaben zu ermöglichen: "Für uns ist es eine tolle Möglichkeit mit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landkreises in direkten Kontakt zu treten und unsere vielseitige Arbeit zu veranschaulichen."

Interessierte an den einzelnen Organisationen werden vor Ort die Möglichkeit besitzen sich über die Ausbildung, das Studium und den Beruf oder das ehrenamtliche Engagement zu informieren. Ein vielseitiges Programm wird für die Besucherinnen und Besucher bereitgestellt.

