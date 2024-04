Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ hochwertiges Pedelec gestohlen - geortet - Täter ermittelt ++ Geldbörsen weg - "Passen Sie auf!" ++ "ganz schön schlau" - mit Amphetamin/Metamphetamin ins Gerichtsgebäude ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.04.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörsen weg - "Passen Sie auf!"

Vor dem Phänomen "Taschendiebstahl" warnt die Polizei. Die Börsen einer 53-Jährigen sowie eines 74-Jährigen konnten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 03.04.24 im Lüneburger Stadtgebiet gelangen. Die Börse der Frau verschwand gegen 17:00 Uhr unbemerkt aus der Jackentasche in Bereich des Bahnhofs. Mit der erbeuteten EC-Karte des Seniors wurden darüber hinaus noch mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang um Umsicht: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (am besten in geschlossen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Mann mit "runtergelassener Hose" - Polizei ermittelt wegen Exhibitionistischer Handlung

Mit heruntergelassener Hose wies ein Mann in den Mittagsstunden des 03.04.24 auf einem Weg zwischen der Ilmenau und dem Düvelsbrooker Weg Passanten auf sein Geschlechtsteil hin. Diese fanden das wenig lustig und alarmierten gegen 13:15 Uhr die Polizei, die den Unbekannten nicht mehr antreffen konnte. Ermittlungen wegen Exhibitionistischer Handlungen wurden eingeleitet. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schwarze Regenjacke, mittelgroß, kein Bart. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - hochwertiges Pedelec gestohlen - geortet - Täter ermittelt

Das angeschlossene hochwertige Pedelec Cube einer 67-Jährigen stahl ein bis dato Unbekannter in den Abendstunden des 03.04.24 vor einem Lokal in der Heiligengeiststraße. Aufgrund von installierter Technik konnte die Frau mit alarmierten Polizeibeamten des Pedelec in der Lüneburger Innenstadt orten und zurückerlangen. Aufgrund von Zeugenbeschreibungen ermittelt die Polizei nun gegen einen bereits polizeibekannten 24-Jährigen, der mit dem Pedelec gesehen wurde.

Lüneburg - "Vandalismus" - Fenster von Schulgebäude mit Stein beschädigt

Einen Sachschaden von gut 400 Euro verursachten Vandalen in den Nachtstunden zum 04.04.24 an einer Fensterscheibe des Schulgebäudes der BBS I im Spillbrunnenweg. Vermutlich wurde ein Stein dagegen geworfen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Einen unter Drogeneinfluss stehenden 40-Jährigen mit seinem Pkw Skoda stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 03.04.24 An der Bundesstraße. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Konsum von Cannabis wurde eingeräumt.

Uelzen

Uelzen - "auf Speed" mit dem E-Scooter unterwegs

Einen 43-Jährigen mit ordentlich "auf Speed" auf einem E-Scooter kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 03.04.24 in der Albrecht-Thaer-Straße. Ein Urintest auf Amphetamin und Metamphetamin verlief positiv. Der Uelzener räumte den Konsum ein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - "ganz schön schlau" - mit Amphetamin/Metamphetamin ins Gerichtsgebäude

Im Rahmen der Zugangskontrolle zum Amtsgericht Uelzen, Fritz-Röver-Straße, stellten Justizbeamte in den Morgenstunden des 03.04.24 bei einem 19-Jährigen aus der Region eine Konsumeinheit Amphetamin/Metamphetamin fest und sicher. Die alarmierte Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Heranwachsenden ein.

