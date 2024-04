Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einladung der Medien zum Pressegespräch ++ Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2023 ++ für die Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen ++ Mi., 10.04.24 - 13:00 Uhr ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - NordOstNiedersachsen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Pressegespräch der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen aus Anlass der Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2023 laden wir Sie herzlich ein.

Die Präsentation der Verkehrsunfallstatistik für die gesamte Polizeiinspektion sowie für den Standort Lüneburg erfolgt durch den Leiter des Sachgebietes Verkehr, Kriminalhauptkommissar Andreas Fündling, sowie weiteren Ansprechpartnern, am

Mittwoch, 10.04.2024, 13:00 Uhr,

im Polizeidienstgebäude der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen Block A, Raum 111, Auf der Hude 1, 21339 Lüneburg. Zugegen wird auch der Verkehrssicherheitsberater der Polizei Lüneburg, Polizeihauptkommissar Martin Schwanitz, sein.

Wie in der Vergangenheit bieten wir dezentral auf Ebene unserer Polizeikommissariate in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen ergänzende Pressegespräche für die örtlichen Medien an.

Beim PK Lüchow - Saaßer Chaussee - 29439 Lüchow - ist dieses am Fr., 12.04.24, um 09:00 Uhr und

beim PK Uelzen - An der Zuckerfabrik 6 - 29525 Uelzen - am Do., 11.04.24, um 10:00 Uhr, geplant.

++ Um eine kurze Anmeldung bei jeweiliger Teilnahme unter Tel. 04131-8306-2324 oder per E-Mail wird gebeten ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell