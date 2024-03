Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Navi gestohlen

Am Samstag montierte ein Unbekannter an einem Motorrad in Riedlingen das Navi ab.

Ulm (ots)

Zwischen 10 Uhr und 17 Uhr parkte ein 74-Jähriger sein Kraftrad auf dem Parkplatz am Bahnhof in Riedlingen. Ein Unbekannter machte sich an dem BMW Motorrad zu schaffen und schraubte das Garmin Navigationsgerät samt Halterung ab. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

++++0620708

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell