POL-UL: (UL) Ulm - Pkw überrollt Fußgänger

Am Samstagabend überrollte ein Pkw einen 15-jährigen Jungen, dieser verletzt sich schwer

Ulm (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 21-jähriger Mann gegen 22.00 Uhr mit seinem Pkw den Parkplatz des Fachmarktzentrums in der Blaubeurer Straße. Beim Abbiegen übersah er einen 15-jährigen Jungen, der noch aus unbekannten Gründen auf der Fahrbahn kniete, und überrollte diesen. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik. Während der Unfallaufnahme war ein Teil des Parkplatzes vollständig gesperrt. Die Unfallermittlungen zum genauen Hergang werden von der Verkehrspolizei Laupheim geführt.

