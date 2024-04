POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05.04.-07.04.2024 ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05.04.-07.04.2024

Lüneburg

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung an Bushaltestelle

An einer Bushaltestelle in der Boitzenburger Straße hält in den Nachmittagsstunden des 05.04.2024 eine unbekannte männliche Person an und schlägt einem 16-Jährigen unvermittelt mit der Faust auf das rechte Auge. Anschließend entfernt sich der Beschuldigte vom Tatort mit einem Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Schockanruf durchschaut

Richtig reagiert hat ein 55-jähriger Lüneburger, als ihn am Freitagnachmittag ein Anruf unter dem Vorwand eines schweren Verkehrsunfalls eines Angehörigen ereilt. Er erkennt die Betrugsmasche prompt und beendet das Gespräch. Die Polizei verlangt von Ihnen niemals die Herausgabe von Bargeld oder anderen Wertgegenständen.

Lüneburg - Raub eines Rucksacks

In den Morgenstunden des Samstags nähert sich eine unbekannte männliche Person auf einem Fahrrad einem 43-jährigen Mann im Kurpark. Im Vorbeifahren entreißt der Beschuldigte dem Mann den Rucksack.

Lüneburg - Dieb mit Vorliebe für Schokoriegel

Eine besondere Vorliebe für Schokoriegel scheint ein 24-jähriger Mann am Samstagmittag gehabt zu haben. In einem Lebensmittelgeschäft in dem Häcklinger Weg entwendet er 42 Packungen eines Schokoriegels mit Milch-Haselnuss-Creme. Den Mitarbeitern fällt der Diebstahl auf und sie sprechen den Mann an.

Lüneburg - Diebstahl einer Baumstumpffräse

Eine Baumstupffräse entwenden Unbekannte in der Zeit von Freitag bis Samstag von einem Parkplatz im Düvelsbrooker Weg. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Reppenstedt - Diebstahl der Geldbörse

Beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft am Freitagnachmittag in Reppenstedt bewahrt eine 77-Jährige ihre Geldbörse in der Handtasche am Einkaufswagen auf. Beim Bezahlen bemerkt sie, dass ihre Geldbörse entwendet worden ist.

Polizeikommissariat Lüchow-Dannenberg

Amt Neuhaus - schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr kommt es im Amt Neuhaus auf der B 195 zwischen den Ortschaften Zeetze und Stixe zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang verliert der 47jährige Motorradfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt nach rechts von Fahrbahn ab und stürzt. Der Motorradfahrer wird mit seinen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Lübbow - Fahren und Einfluss von Marihuana

Am Samstagnachmittag wird in Lübbow ein Autofahrer aus Salzwedel kontrolliert, der unter dem Einfluss von Marihuana steht. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Wustrow - Verkehrsunfall - Gas und Bremse verwechselt

Am Freitagabend kommt es in Wustrow zu einem Auffahrunfall. Ein männlicher Autofahrer hat beabsichtigt, auf eine Hofeinfahrt einzubiegen. Hierbei verwechselt er das Gaspedal mit dem Bremspedal und fährt auf ein geparktes Auto auf. Durch die Kollision wird das geparkte Auto auf zwei weitere geparkte Autos geschoben. An allen vier Autos entsteht Sachschaden. Der Autofahrer wird leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag kommt es in Dannenberg auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein-bzw. Ausparken ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten VW Skoda Karoq in grau gefahren. Hierbei ist Sachschaden entstanden. Anschließend entfernt sich das Fahrzeug bzw. der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Hinweise an die Polizei Dannenberg.

Polizeikommissariat Uelzen

Uelzen - Körperverletzung auf dem Hammersteinplatz

Ein derzeit unbekannter Mann schlägt einem 23-Jährigen in den frühen Morgenstunden des 06.04.2024 unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass das Opfer Schmerzen erleidet. Hinweise zur Tat und auf den Täter nimmt die Polizei Uelzen unter Tel.: 0581-9300 entgegen.

Westerweyhe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 48-jähriger Mann aus Wriedel führt am Samstagabend einen PKW im öffentlichen Straßenverkehrsraum und zeigt bei einer Verkehrskontrolle einen Tschechischen Führerschein vor. Dieser Führerschein weist jedoch diverse Fälschungsanzeichen auf. Nach einer abschließenden Prüfung stellt sich heraus, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt. Neben einem Strafverfahren hinsichtlich des Fahrens ohne Führerschein muss sich der Mann wegen Urkundenfälschung verantworten.

Westerwehye - Brand eines PKW

Durch derzeit unbekannte Täter wird in den frühen Morgenstunden ein unter einem freistehenden Carport abgestellter PKW in Brand gesteckt. Der PKW brennt in Gänze aus und das Carport wird durch das Feuer zerstört. Neben dieser Brandlegung wird ein anbei befindlicher Wohnwagen durch Einwerfen von Fensterscheiben und Abreißen des Oberlichts beschädigt. Es entsteht ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Hinweise zur Tat und auf den Täter nimmt die Polizei Uelzen unter Tel.: 0581-9300 entgegen.

