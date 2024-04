POL-LG: ++ nach "Vielzahl von Geldbörsendiebstählen" ++ Seniorin passt auf und alarmiert die Polizei ++ junge Täterinnen flüchten und können in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei am Bahnhof festgenommen ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ nach "Vielzahl von Geldbörsendiebstählen" ++ Seniorin passt auf und alarmiert die Polizei ++ junge Täterinnen flüchten und können in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei am Bahnhof festgenommen werden ++ Ermittlungen aufgrund weiterer Taten in der Region sowie Hamburg, Hannover und Braunschweig ++

Uelzen/Lüneburg/Niedersachsen

Nach einer Vielzahl von Geldbörsendiebstählen aus Jacken, Hosentaschen, Rucksäcken sowie aus anderen mitgeführten Taschen in den vergangenen Wochen in der Region sowie im Uelzener Stadtgebiet konnte die Polizei in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei in den Nachmittagsstunden des 05.04.24 drei junge Frauen nach einer Tat vorläufig festnehmen.

Die drei jungen Frauen im Alter von 15, 18 und 19 Jahren hatten gegen 13:00 Uhr in der Schillerstraße in Uelzen eine 83-Jährige mit einem Rollator angesprochen, diese in ein Gespräch verwickelt und dabei versucht durch Öffnen eines Reißverschlusses aus der am Rollator gesicherten Handtasche eine Börse zu stehlen. Die Seniorin bemerkte den Versuch, schrie laut um Hilfe, so dass die jungen Frauen zu Fuß die Flucht ergriffen. Alarmierte Polizeibeamte leiteten Fahndungsmaßnahmen ein und konnten zusammen mit Einsatzkräften der Bundespolizei die drei Frauen im Bereich des Uelzener Bahnhofs am Nachmittag vorläufig festnehmen.

Ermittler veranlassten erkennungsdienstliche Maßnahmen der drei Jugendlichen/Heranwachsenden. Parallel wurde die Sicherstellung der Mobiltelefone der Frauen über einen Bereitschaftsrichter verfügt. Aufgrund von fehlenden Haftgründen wurden die drei Frauen, die in der Region Meldeadressen haben, am Abend wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu den Taschendiebstählen der jüngsten Vergangenheit sowie auch weiterer Taten in den Regionen Hamburg, Hannover und Braunschweig dauern an.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang grundsätzlich um Umsicht und lobt ausdrücklich das Verhalten der 83-Jährigen, die ihre Handtasche am Rollator gegen Zugriff gesichert hatte:

- "Tragen Sie am besten Ihre Wertsachen in verschlossenen Innentaschen! - Bewahren Sie nicht zusammen mit Ihrer EC-Karte Ihre dazugehörige PIN auf. - Bei einem Verlust und/oder Diebstahl der Geldbörse sollte die EC Karte umgehend gesperrt werden. - ... und melden Sie sich zeitnah bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind.

