Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin

Bestwig (ots)

Auf der Rennstrecke zwischen Nuttlar und Kallenhardt (L776) ist am Mittwochabend eine 50-jährige Frau aus Warstein verunfallt. Gegen 21:30 Uhr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, als sie von Nuttlar in Richtung Kallenhardt unterwegs war. Die 50-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. An ihrem Auto entstand Sachschaden. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell