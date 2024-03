Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagmittag, 26. März, zu einem Verkehrsunfall in der Rosenstraße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher keinen Führerschein besitzt. Nach ersten Ermittlungen parkte der 19-Jährige mit dem Mercedes seiner Bekannten auf einem Parkplatz gegenüber der Marienkirche rückwärts aus. Als er dann vorwärts wegfahren wollte, merkte der Mann nicht, dass der Rückwärtsgang noch eingestellt war. Dadurch fuhr der Wagen ein weiteres Stück nach hinten und stieß dort gegen das Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers, der sich gerade im wartenden Straßenverkehr befand. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren tausend Euro, verletzt wurde zum Glück niemand. Auf den Verursacher kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein zu. Die Halterin des Mercedes muss sich zusätzlich in einem Strafverfahren wegen Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis verantworten. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell