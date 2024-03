POL-HS: Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Zwischen dem 2. März (Samstag), 19 Uhr, und dem 3. März (Sonntag), 03.50 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Alten Poststraße einen Citroen Jumper, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

