Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei verletzte Leichtkraftradfahrer nach Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Samstagabend (2. März) ereignete sich auf der Industriestraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Männer leichte Verletzungen erlitten. Die beiden 17-Jährigen waren mit ihren Leichtkrafträdern auf der Industriestraße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Siemensstraße unterwegs. Gegen 19.50 Uhr überquerten zwei Fußgänger in Höhe eines Fast Food Restaurants die Straße. Der vorausfahrende Kradfahrer bremste sein Zweirad daraufhin ab und der hinter ihm fahrende Begleiter fuhr auf seinen Vordermann auf. Beide Jugendlichen kamen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Fußgänger entfernten sich Richtung Heinsberg Galerie. Einer von ihnen hatte lange dunkle lockige Haare. Die Polizei sucht nun die beiden Fußgänger als Zeugen. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

