Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebin mit vollgepackter Tasche

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete in einem Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße am Dienstagnachmittag, 26. März, einen Diebstahl. Eine 44-Jährige wollte mit vollgepackter Handtasche den Kassenbereich verlassen, nachdem sie lediglich ein Kleidungsstück bezahlte. Nach dem Eintreffen der Beamten, wurden weitere Modewaren unter der Kleidung der Diebin gefunden. Die gestohlene Ware hatte einen Gesamtwert von über 70 Euro. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell