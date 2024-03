Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baustellenwagen aufgebrochen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf einem Firmengelände "Am Hühnerbusch" machten sich unbekannte Täter zwischen Montag, 25. März, 15:30 Uhr, und Dienstag, 26. März, 7:45 Uhr, an einem Baustellenwagen zu schaffen. Nachdem die Diebe den Wagen aufgebrochen hatten, entwendeten sie Gegenstände im Wert von circa 1.000 Euro; darunter Schrauben, Benzin und Bauschaum. Anschließend machten sie sich aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist im genannten Zeitraum etwas aufgefallen? Wer hat Personen in der näheren Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell