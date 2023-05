POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Freudenstadt (ots) - Eingebrochen worden ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Haus in Freudenstadt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind noch unbekannte Täter in der Zeit von Samstag 17 Uhr bis Sonntagnacht 1 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und Mobiliar. Ob ...

mehr