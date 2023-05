POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Tankstelle überfallen - Zeugenhinweise erbeten

Egenhausen (ots) - Unbekannte Täterschaft hat sich in der Nacht zum Samstag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gartenstraße in Egenhausen verschafft. Am Samstag, 20.05.2023, zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr, drang nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens ein unbekannter Täter durch das Aufhebeln einer Türe zum Wintergarten und einer Zwischentüre in die ...

mehr